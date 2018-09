En octubre a 140.000 jubilados se les suspenderá el aumento por la reparación histórica

Son los que están cobrando una mejora anticipada y aún no aceptaron la propuesta en la web de las ANSES, cuyo límite era el 31 de agosto, o desistieron del juicio por reajuste de las haberes. Al menos 140.000 jubilados y pensionados perderán el beneficio que habían empezado a cobrar por el plan de reparación histórica pese a no aceptar la propuesta de ANSES o no suscribir el acuerdo, desistiendo del juicio por reajuste de las haberes.