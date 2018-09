Asesinaron a puñaladas a un tarotista en un brutal ataque en una casa-pensionado

Un hombre de nacionalidad colombiana fue encontrado sin vida y con graves heridas de arma blanca en un hecho que causó conmoción en el barrio Primera Junta. La víctima sería un tarotista de la zona y fue hallado en la vereda de la casa donde vivía. Su deceso se produjo casi en forma instantánea y hasta anoche no había ningún detenido por el caso.

El sangriento episodio se registró ayer, a las 17.30 aproximadamente, en inmediaciones de la avenida Cazadores Correntino y calle Pueyrredón de esta ciudad.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el tarotista, identificado como Tovar Bravo Solem C., habría sido atacado dentro de la vivienda donde funciona un inquilinato, aparentemente por un sujeto que luego de consumado el hecho se dio a la fuga. Se desconoce cuál fue la causa por la que el agresor atacó al colombiano.

Momento después del sangriento ataque, Tovar salió a la calle para pedir auxilio, pero debido a las heridas sufridas cayó al suelo.

Vecinos de la zona lo vieron desplomarse y al acudir en su ayuda notaron que tenía manchas de sangre en la ropa y heridas mortales, tras lo cual dieron aviso a la Policía. De inmediato, personal policial se presentó en el lugar y constató que no tenía signos vitales. Poco después, peritos de la Policía realizaron las tareas de rigor en busca de datos e iniciaron la investigación con el fin de atrapar al autor o los autores de la agresión para tomarle declaración sobre lo sucedido.

En tanto, el cuerpo del colombiano tendría al menos tres heridas punzocortantes compatibles con las producidas con un arma blanca. Luego, fue llevado a la morgue judicial para realizarle la autopsia y así determinar fehacientemente la causa de su fallecimiento.

Con el caso del tarotista, suman 28 las personas que fueron víctimas de homicidios en lo que va del año.

En el hecho intervino la Comisaría Decimonovena.