Cayó “Jija” Avejera, ex jefe de la barra de Newell’s y sicario de “Los Monos”

Sospechado de ser sicario de la banda narco “Los Monos”, además de ser ex jefe de la barra brava de Newell’s, Emiliano “Jija” Avejera desapareció de Rosario a principios de febrero. Su ausencia no era casual: días antes había caído acribillado Jonatan “Bam Bam” Funes. La reconstrucción del caso apuntó a “Jija” como uno de los autores materiales de este crimen resonante, uno más en la sangrienta saga que protagonizan desde hace años en Rosario los Funes y los Camino, dos clanes familiares.

Aquel asesinato se produjo el 5 de febrero, luego de que “Bam Bam” visitara en la cárcel de Piñero a dos de sus hermanos. Ahora, siete meses después, Avejera fue atrapado en Córdoba por personal de la Policía de Investigaciones de Santa Fe (PDI). Se dispuso su traslado a Rosario para que sea imputado por el homicidio de Funes.

Dos laderos de Avejera ya habían sido atrapados. La Fiscalía reveló que en aquella emboscada, “Jija” bajó de la EcoSport con la que interceptaron el Audi A3 en el que iban “Bam Bam” y su novia por la Ruta 14, persiguió al joven cuando este huía a pie y lo acribilló. En el lugar se recogieron 16 vainas.

Con frialdad, tuvo tiempo para más. Se acercó al auto de la víctima y le habló a la chica que lo acompañaba. “Puta, te dejo viva para que denuncies”, le advirtió a Brisa Amaral, de 18 años. La joven lo reconoció. Dos meses después también apresaron a esta chica: la Justicia la señaló como un eslabón central de una organización narco que tenía a dos de los hermanos Funes como líderes.

El nombre de Avejera está ligado desde hace tiempo a “Los Monos”. Un testigo lo citó, aunque con datos endebles, como uno de los sicarios que actúo para cometer un triple crimen en venganza por la muerte de Claudio “Pájaro” Cantero (el líder de la banda narco).

El 28 de mayo de 2013, dos días después de que ultimaran a Cantero, asesinaron tras una emboscada a Marcelo Alomar y a Nahuel César. Norma César, su mamá, quedó malherida y murió cinco meses después.

La organización narco buscaba asesinar a Milton César y atacó una camioneta en la que viajaban sus familiares y amigos. “Los Monos” manejaban el dato de que Milton había sido uno de los que habían ejecutado a “Pájaro”. La información era equivocada: el involucrado era otro Milton, Milton Damario, quien fue atrapado, enjuiciado y finalmente absuelto por falta de pruebas. La Justicia no avanzó contra Avejera por aquel triple homicidio. No había elementos certeros.

Hay otra historia que acredita los lazos entre “Jija” y “Los Monos”. Después de una disputa sangrienta en la barra brava de Newell’s, que escaló en 2016 hasta el punto de que dos de los líderes fueron asesinados y dos dirigentes sufrieron atentados a balazos, se llegó a un acuerdo para recuperar algo de paz y no alterar los negocios que se generan desde la tribuna.

Allí entró en escena Ariel “Guille” Cantero, capo de la organización narco de la zona sur de Rosario. Cantero impuso, como un nombre de consenso entre las distintas facciones para manejar la hinchada, a “Jija”, uno de sus laderos. Era octubre de 2016. Un año y medio después, Avejera desapareció del paravalanchas y nada más se supo de él. Hasta ayer, que fue atrapado en Córdoba.