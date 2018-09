En Bella Vista habilitaron una nueva ET que provee luz a más de 15 mil usuarios

En Bella Vista ya tienen habilitada una segunda Estación Transformadora (ET). En este caso abastece a la zona Sur de la ciudad, como así también, a una cooperativa que distribuye energía en la zona rural. Esta ampliación de la infraestructura que fue solventada con recursos nacionales, permitirá aliviar el sistema que hasta ahora sólo dependía de la ET de Transnea, donde el año pasado se registraron un par de incendios que provocaron extensos cortes de energía.

“El sábado a la mañana durante dos horas se cortó la luz en toda la ciudad porque estuvieron realizando todos los trabajos necesarios para que la nueva estación comience a funcionar”, recordó el intendente Walter Chávez. Refiriendose a la ET que posee un transformador de 10 MVA con tres salidas en 13,2 kv, que proveerán energía a toda la parte Sur de la ciudad, con dos distribuidores urbanos y uno rural que alimentará a una cooperativa.

Sobre esto, el jefe comunal destacó que el equipamiento permitirá abastecer a una zona en la que están emplazadas unas mil viviendas correspondientes a distintos barrios y también a quienes habitan en áreas rurales. Una cuestión no menor porque ahora ya no dependerán todos los usuarios de la ET de Transnea, donde el año pasado se registraron dos incendios que derivaron en extensos cortes de luz.

“Ahora disponemos de notables mejoras en la infraestructura energética porque Transnea renovó totalmente los equipos de la ET que tiene acá y desde el sábado contamos con la nueva que será administrada por la Dpec y que abastecerá a unos 15 mil usuarios”, remarcó Chávez.

Tras lo cual recordó que, en paralelo, sigue en ejecución el reemplazo de los postes de madera por otros de hormigón en la línea que une Bella Vista con San Roque.

“Todas estas inversiones son muy importantes para nuestra zona y que sin dudas repercutirá de manera positiva en la calidad del servicio”, aseveró el intendente de Bella Vista.