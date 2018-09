Escrache piquetero a Baby Etchecopar

El periodista Baby Etchecopar recibió un escrache público por parte de un grupo de mujeres, como consecuencia de los insultos que el conductor le dijo al aire a una mujer militante del Movimiento Evita de la seccional La Matanza, el pasado viernes.

El tenso cruce ocurrió en la puerta de Radio 10 y, desde que comenzó el programa, las mujeres no pararon de insultarlo. “A estos me los manda Magario (intendente de La Matanza) y el de Merlo (Gustavo Menéndez). Que le dejen de dar de tomar de la mala, que le den un poco de la buena”, disparó.

En un momento, y ante la situación, el conductor apeló a la “ayuda” de sus “oyentes” entre los que destacó a los taxistas y los colectiveros, entre otros: “Escrachame a las negras vagas. Las manda Magario. Estas son planeras. Con los planes que cobran, le sacan la guita a sus hijos, las zapatillas a sus hijos”.

El episodio terminó con la intervención de un grupo de agentes de la Policía de la Ciudad, que tuvo que cortar el tránsito en el cruce de las calles Uriarte y Nicaragua del barrio porteño de Palermo.

La furia de las mujeres se desató cuando el periodista, en una de sus emisiones radiales, se cruzó en una llamada telefónica con Silvia Ponce, dirigente del Movimiento Evita, a quien cuestionó por ser beneficiaria de un plan de trabajo. “Vos sos una porquería. Vividora. Gusano. Sáquenla del aire. Hijos de puta. 30 lucas por mes y están pidiendo aumentos”, sostuvo Etchecopar.

Y siguió: “La culpa de esto es de Macri. ¿No escuchás Macri que son unos hijos de p...? Sacale los planes a estos hijos de mil p.... El marido gana 22 lucas, ella 5 de la boludez, hace pastafrolas y todo, y gana 40.000 lucas por mes. ‘Tengo seis hijos’. ¿Quién te manda a co..., boluda? Dejate de joder. Tienen que pagar Ganancias. Me indigna”.