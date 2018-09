Lionel Scaloni: “La 10 es exclusiva de Messi”

Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa antes del duelo de hoy frente a la selección de Colombia y, además de perfilar el once inicial que saldrá al campo de juego, explicó la decisión de no contar con el número 10 en esta gira realizada por los Estados Unidos.

“Es muy fácil la respuesta, los que fueron al Mundial y vinieron a estos partidos mantuvieron su número. La 10 es de Messi hasta que diga si va a seguir o no”, mantuvo firme su postura el entrenador argentino.

Y agregó: “En principio, no tenemos la negativa. Y tomé la decisión del tema de los números, que no la sugirió nadie. Esperemos, pero mientras tanto la 10 es exclusiva de él y lo decidí yo”.

Para finalizar dio su visión sobre la ausencia del crack en estos encuentros: “Cuando no está el mejor del mundo en la cancha, el equipo pierde, no hay ninguna duda. La idea es armar un equipo para que si Messi está adentro, se sienta cómodo. Mientras tanto preparamos un equipo que entienda lo que es jugar con esta camiseta y después veremos”.

En cuanto al cotejo de esta noche remarcó: “Más allá del resultado, ojalá hagamos un gran partido”, se ilusionó el entrenador, y agregó: “El resultado cuenta, pero más cuenta el rendimiento y que estos chicos salgan al campo de juego sueltos dentro de tres o cuatro partidos”.