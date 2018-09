Todo lo que se debe saber  antes de alojarse en un B&B

Los Bed & Breakfast (B&B) nacieron en Europa en tiempos difíciles. Se trataba de un tipo de alojamiento que consistía en un cuarto disponible en una casa particular. La traducción literal de "cama y desayuno" se debe a que los servicios brindados eran exactamente esos: un lugar donde pasar la noche y tomar el desayuno.

Durante esos primeros años, en general el baño debía compartirse con la familia dueña de la casa y el desayuno se tomaba en la cocina o comedor común. Sin embargo, con el correr del tiempo y la ampliación masiva del mercado turístico, el concepto de B&B se fue expandiendo hasta convertirse en una de las modalidades de servicios de mayor crecimiento.

Hoy en día el sistema B&B se diseminó por el mundo entero y no hay gran ciudad o pequeña población que reciba algún turista y no tenga el suyo. Las condiciones actuales del turismo masivo hicieron florecer los B&B y los dotaron de servicios mínimos que se exigen en la actualidad, como el baño privado. De todas formas, muchas estructuras no están adaptadas a estos requerimientos y debemos tomar el tema del "baño compartido" como parte de la "experiencia B&B". De hecho, es bastante común en otros tipos de hospedaje como los hostels, por ejemplo.

Condiciones generales

¿Qué debes saber de los B&B antes de alojarte en uno? A continuación compartimos los mejores consejos a tener en cuenta para vivir la mejor experiencia posible en este tipo de hospedajes.

1. Servicios

Cuando te quedas en un hotel estándar, normalmente obtenés muy pocas cosas. Te dan una habitación que, casi siempre, es pequeña. Con suerte, es posible que consigas estacionamiento gratuito o un desayuno continental que a menudo es escaso. Pero casi siempre cuesta mucho más y se deben pagar por otros servicios, como acceso a internet o un aperitivo.

En cambio, la regla general del bed and breakfast es alojarse en una habitación cómoda y obtener muchos extras gratis. La gran mayoría de los B&B ofrecen conexión a internet y casi todos tienen estacionamientos y aperitivos gratuitos. Una de las mayores ventajas de los B&B es el desayuno incluido, que suele ser casero. Algunos establecimientos también ofrecen descuentos para las atracciones y eventos locales.

2. Habitaciones exclusivas

Todas las habitaciones de un bed and breakfast tienen personalidad. Como las decoran individualmente, cada una tiene su propio estilo. Si uno viaja en grupo, es interesantes conocer las habitaciones de los demás; encontrarán muy agradables las diferencias entre ellas. Muchos B&B se enorgullecen de tener habitaciones distintas. Algunos disponen incluso de habitaciones temáticas. La mayoría de los establecimientos permiten reservar exactamente la habitación que más te gusta, en lugar de escoger simplemente el tipo de habitación, tal y como harías en un hotel. En algunos establecimientos puedes vivir experiencias únicas, tales como dormir en un tipi o aprender a trabajar en una granja.

3. Historia interesante

Muchos B&B presumen de tener una historia muy interesante o única; te sorprenderá descubrir cuántos se encuentran en edificios restaurados que tienen cientos de años. En el sur de Estados Unidos, por ejemplo, podrás encontrar muchos B&B que, en su época, fueron plantaciones. En Marruecos puedes quedarte en antiguos palacios llamados "riads" y en Francia te puedes quedar en auténticos "chateaus". Hay incluso docenas de B&B que fueron paradas del ferrocarril subterráneo. La mayoría de los B&B tienen una historia muy rica y cosas que contar; asegúrate de preguntarle al propietario por la historia de su establecimiento.

4. Atención personal

¿Has estado alguna vez en un hotel en el que no conseguías que nadie te hiciera caso? Esto no pasa cuando te quedas en un bed and breakfast. Al contrario; los propietarios se esfuerzan al máximo para darte la bienvenida y que te sientas cómodo, y están disponibles para ayudarte cuando lo necesites. Los B&B son casi siempre más pequeños que los hoteles, y gracias a esto recibirás una atención y una asistencia más personales. No tengas vergüenza en preguntar, tanto si es para saber qué puedes hacer en la zona, como si tienes alguna duda sobre el bed and breakfast. Los propietarios son grandes conocedores de la zona y estarán encantados de decirte qué es lo que puedes ver, hacer o dónde puedes comer en su ciudad.

5. Pequeños extras

Los B&B se esfuerzan para que te sientas cómodo. Encontrarás un montón de extras cuando te alojes en un bed and breakfast. Algunos dejan galletas calientes y recién hechas para los clientes, otros ofrecen un aperitivo gratuito con vino y algo para comer por la tarde. Algunos establecimientos cuentan con una videoteca de DVD gratis para que puedas acurrucarte en tu habitación con tu pareja y ver una buena película. Todos los bed and breakfast se enorgullecen de hacerte sentir lo más cómodo posible.

Cada B&B es único. Por supuesto que los hoteles convenciones tienen su encanto y sus servicios muy bien aceitados, quién lo duda, pero la relación precio calidad en estos alojamientos es muy buena.

La clave es contratar a partir de recomendaciones previas, ya sea por conocidos o analizando las plataformas especializadas. Es que, especialmente en Latinoamérica, este tipo de alojamientos no tiene muchos años y algunos de los propietarios nuevos aún no encuentran el punto de equilibrio para la atención de sus huéspedes. Sin embargo, al indagar los mejores B&B se destacan por un cuidado en los servicios personalizados, habitaciones limpias y bien decoradas y desayunos y aperitivos caseros. Una experiencia para vivir un viaje de manera distinta.

Más info en www. bedandbreakfast.com

RECUADRO

INFO ÚTIL | ARGENTINA

La plataforma Booking.com realizó un relevamiento en base a comentarios reales de usuarios de los mejores B&B del país. Al ingresar al listado, los comentarios destacan justamente las ventajas mencionadas en el artículo central: atención personalizada, detalles excelentes y buenos desayunos.

Estos fueron los alojamientos mejor rankeados:

1. Posada La Masía. Los Reartes, Córdoba.

2. B&B Casa Hernández. San Lorenzo, Salta.

3. Posada del Angú. Puerto Iguazú, Misiones.

4. Villa San Gimignando. San Isidro, Buenos Aires.