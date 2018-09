Triunfos locales en el inicio de la Liga Provincial de Clubes

Con el triunfo de los equipos que actuaron en condición de local, se inició el fin de semana la Liga Provincial de Clubes 2018, certamen organizado por la Federación Correntina de Básquetbol, certamen en el que se encuentra en juego la Copa Challenger “Gobierno de la Provincia de Corrientes”.

La primera fecha se inició el sábado con los triunfos de Juventus en Corrientes, Atlético Mercedes en la ciudad del Paiubre y Football en Esquina, y finalizó el domingo con la victoria de Colón en la capital provincial.

En el estadio de Comunicaciones, Atlético Mercedes demostró su poderío al vencer ampliamente a Barraca de Paso de los Libres por 96 a 66, en un encuentro correspondiente a la Zona 1 del certamen.

El equipo local, actual subcampeón provincial, tuvo un rendimiento de menor a mayor, pero cuando ajustó las piezas en el complemento tomó amplias ventajas.

Por el mismo grupo, pero el domingo a la noche, Colón se impuso a Antorcha de Saladas por 83 a 74, ante un buen marco de público en el micro estadio de la calle Catamarca. El local siempre llevó la riendas del juego, con un buen trabajo de Ignacio Tourn (pivote de 2.02 mts. ex Boca e Hispano), ante un conjunto saladeño que luchó hasta el final.

Juventus, actual líder e invicto del Torneo Oficial capitalino, tuvo un estreno a toda orquesta, goleando al debutante Yacyretá de Ituzaingó por 111 a 53, en un partido disputado en el estadio de Alvear. Leandro Yardín (19) fue el goleador “granate” y del partido, en un equipo que se repartió puntos, mientras que en la visita el máximo anotador fue Martín Polich (17).

El plato fuerte de la primera jornada de la Liga Provincial de Clubes estuvo el sábado en Esquina, donde hubo gran paridad entre Football y San Lorenzo de Curuzú Cuatiá, con un final para el infarto.

Con escasos segundos para el final, ganaba la visita 80 a 78 y parecía que tenía el partido en sus manos, cuando Sebastián Benítez logró la heroica con un triple ensayado desde su propio campo que le dio el emocionante triunfo al local por 81 a 80. En Football, Eduardo Schaab (21) fue el jugador más desequilibrante, aunque el goleador del juego resultó Néstor Serantes, autor de 24 puntos.

Cabe señalar que el campeón del Provincial se ganará el derecho de ascender al Torneo Federal 2019/20.

Resultados

Zona 1: Atlético Mercedes 96 - Barraca (Paso de los Libres) 66; Colón (Corrientes) 83 - Antorcha (Saladas) 74.

Zona 2: Football (Esquina) 81 - San Lorenzo (Curuzú Cuatiá) 80; Juventus (Corrientes) 111 - Yacyretá (Ituzaingó) 53.

Próxima fecha

La segunda fecha se jugará el fin de semana, en días y horario a confirmar, de acuerdo al siguiente programa.

Zona 1: Antorcha (Saladas) vs Atlético Mercedes y Barraca (Paso de los Libres) vs. Colón (Corrientes).

Zona 2: Yacyretá (Ituzaingó) vs Football (Esquina); y San Lorenzo (C. Cuatiá) vs Juventus (Corrientes).