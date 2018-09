Por miedo al estreptococo, más de 500 niños se acercaron al hospital Pediátrico

La alerta epidemiológica y a la alarma que desató el tema hizo que se abarrotaran las guardias de hospitales y sanatorios de padres desesperados por la salud de sus hijos. El Hospital Juan Pablo II atendió a 500 personas, según contaron desde la entidad sanitaria.

“Esta bacteria es muy antigua, muy sensible a los antibióticos y no hay vacunas para este germen que produce angina e infecciones en la piel. Con respectos a estos casos (muertes por el estreptococo pyogenes), no es algo común porque no es habitual que este germen sea tan agresivo y pardusca este tipo de casos con la mortalidad que ha generado. La bacteria deja la piel y la garganta e invade la sangre y afecta a todos los órganos con un desenlace fatal en la mayoría de los casos”, explicó a Radio Sudamericana la médica infectóloga del Hospital Juan Pablo II, Andrea Gajogane,

Asimismo aseguró que “hoy no hay ninguna infección severa por estreptococo pyogenes en Corrientes, si lo hubiera estamos capacitados para hacer frente a este germen con respecto al soporte vital del paciente y los antibióticos que lleva”.

Al ser consultada sobre si en las últimas horas recibieron pacientes en el Hospital Pediátrico Juan Pablo II, la especialista dijo que “estamos saturados, hay mucha gente es una locura porque se espera mucho tiempo. Ayer se atendieron más de 500 pacientes en la emergencia de los cuales la mayoría era por psicosis nada más”.

En este sentido agregó que “obviamente que al estar esperando tanto tiempo los chicos se pueden contagiar de cualquier cosa, en la guardia de las últimas 24 horas por la cantidad de gente supera toda la capacidad médica y de enfermería en el Juan Pablo”.