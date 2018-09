Algunos puntos de consenso

Si bien no todos los gobernadores estuvieron de acuerdo con lo planteado por Nación, algunos consideraron que se trata de un presupuesto de ajuste, no obstante, hubo puntos en común que acercó posturas con algunos mandatarios.

Uno de ellos fue la suspensión para el año entrante de la rebaja del Impuesto a los Sellos, que está a cargo de las provincias y forma parte del Acuerdo Fiscal. Lo confirmó ayer el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne en conferencia de prensa, junto al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y los gobernadores Gustavo Valdés, Juan Manuel Urtubey y Omar Gutiérrez. También se aceptó analizar la posibilidad de ampliar el impuesto a bienes personales para inmuebles en el exterior, aunque aclaró que no es un proyecto del Ejecutivo.