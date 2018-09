Crimen del tarotista: hallaron $30 mil en el lugar

En el domicilio del tarotista colombiano asesinado el lunes a la tarde, Tovar Bravo Solem, los investigadores encontraron 30 mil pesos en efectivo y dos teléfonos celulares. Afirman que el dinero estaba intacto y por ello descartarían en principio que el móvil haya sido el robo.

Tal como se publicó ayer, al ciudadano extranjero lo mataron de tres puntazos. Así lo hallaron en su domicilio de Cazadores Correntinos y Pueyrredón del barrio Primera Junta.

Por el momento los investigadores manejan varias hipótesis, aunque ninguna pista firme que los conduzca a la aprehensión de algún sospechoso.

En relación con el hecho una vecina habló con Radio Dos y contó que “en la época del Mundial de Fútbol iba un joven y se quedaba dos o tres días con él y luego se marchaba”. También comentó que “no era de hablar o relacionarse con los vecinos”.

Aclaró que “no vi ni escuché nada. Me llamó la atención algún movimiento raro, me asomé por la ventana y lo vi al hombre que estaba en el piso”, relató la mujer que se presentó con el nombre de Amelia.

Insistió en que “no vi a nadie más con él” y agregó: “Vivía acá hacía pocos meses porque el lugar es de alquiler”

“Aparentemente vivía solo, solía venir un chico a quedarse con él unos días y se iba después. El hombre no era de hablar mucho ni de saludarse con los vecinos”, manifestó.

En ese mismo sentido expresó que “fue algo que no me esperaba ver, lo vi cuando ya toda la gente se paraba para ver qué pasaba”. “Mucha gente venía a su casa por su actividad”, señaló.

Tal como se publicó ayer, este hombre fue encontrado cerca de las 17.30 del lunes con dos heridas en el tórax y otra en el abdomen. La investigación avanza y por ahora no hay detenidos vinculados con el homicidio.