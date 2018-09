Cuarta fecha del Oficial capitalino

En cuatro escenarios se jugará esta noche en forma completa la cuarta fecha del Torneo Oficial 2018 de la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes (Abcc) en sus dos categorías.

En la División A, Juventus (6) es el líder e invicto y afrontará un exigente compromiso ante uno de sus escoltas, Hércules (5). Este duelo se disputará no antes de las 22 en cancha del Azul de la calle Brasil.

El estadio de Pingüinos recibirá al clásico de la jornada, entre Alvear (5) y Regatas Corrientes (4), en el horario de las 21.

Además, jugarán a segunda hora en cancha del Albinegro, el campeón de la Copa Palacio, San Martín (5), ante el dueño de casa Pingüinos (3). También a primer turno en Hércules se enfrentarán Córdoba (4) y Colón (4).

Los escenarios de Malvinas 1536 Viviendas y El Tala albergarán los cotejos de la Primera B, categoría que tiene como líder e invicto a Independiente.

Precisamente, Independiente (6) se medirá contra su escolta El Tala (5) no antes de las 22 en el estadio del Verde. Unión Arroyito (5) y Sportivo (5) abrirán la jornada en ese mismo escenario.

En “Las Mil” el local 1536 Viviendas (3) recibirá a Frondizi (3) en un partido programado para las 21.45.

Hoy

Cancha de Pingüinos

21:00 Alvear vs Regatas (1ª A).

22:00 Pingüinos vs San Martín (1ª A).

Cancha de Hércules

21:00 Córdoba vs Colón (1ª A).

22:00 Hércules vs Juventus (1ª A).

Cancha de El Tala

21:00 Unión Arroyito vs Sportivo (1ª B).

22:00 El Tala vs Independiente (1ª B).

Cancha de 1536 Viviendas

21:45 1536 Viviendas vs Frondizi (1ª B).