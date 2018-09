Del Potro: “Voy a intentar ser número 1 del mundo”

n Juan Martín tocó tierra argentina hace pocas horas. El despacho de la valija y los trámites pertinentes para ingresar al país fueron sus únicas tareas antes de encerrarse en la sala del Aeropuerto de Ezeiza a atender a los medios. Allí recibe a Infobae para relatar en un mano a mano los detalles del sueño que vivió hace menos de 48 horas en el Arthur Ashe Stadium, el recinto central del US Open que fue testigo de la final que perdió ante Novak Djokovic.

Del Potro luce agotado, pero feliz. Repite hasta el hartazgo sus ganas de dormir, comer rico y tomar un buen vino con sus amigos en Tandil. Sus valijas a un costado de las cámaras son la prueba fiel de que su salto desde la pista de aterrizaje a la atención mediática no tuvo escalas. Uno de sus amigos, bronceado por el calor norteamericano, lo aguarda en un costado para iniciar las minivacaciones en su tierra natal antes de que el actual número 4 del ranking retome la acción de la Laver Cup.

—Hay una escena final del partido en la que vas, te sentás y automáticamente te ponés a llorar: ¿qué era lo que verdaderamente estabas pensando? ¿Por qué llorabas?

—Lloraba de tristeza y dolor de haber perdido la final que siempre quiero ganar en mi vida tenística. Estaba triste, dolido y un poco desilusionado por el final. Ahí trataba de poner la mente en blanco rápidamente y reconocer al gran campeón que fue Djokovic. Felicitarlo y ser consciente de que me tocó perder con un jugador que estaba en un nivel altísimo y que supo jugarme muy bien al tenis.

—¿Tomaste noción en ese momento de lo que pasó: de estar mil en el ranking y las cosas que cambiaron en tu vida de tenista en ese entonces, a estar en el centro de la escena, con una ovación y reconociéndote en medio del US Open?

—Ahí en ese momento no es solamente la amargura de la derrota. Tal vez ahora con el correr de las horas y los días uno pueda hacer un balance más global y general donde el saldo va a dar a favor, por eso que mencionabas. Pero todavía cuando recuerdo algún momento del partido me queda la bronca e impotencia de por qué no metí tal derecha o tal revés, o por qué no pude aprovechar tal break point. Al final de todos esos pensamientos lo veo a Djokovic enfrente y que jugó en un nivel espectacular, mereció ganar.

–El “Negro” Gómez (N. de R.: su primer entrenador) contó algunas anécdotas esta semana y reveló una de cuando eras chico, que a los 11 años querías ganar el US Open y ser número 1 del mundo.

—Sí, me acuerdo. De hecho lo escribí con una letra caligráfica por mi colegio San José. Recuerdo desde muy chiquito que siempre decía que quería ganar el US Open y que también soñaba con ser el número 1 del mundo. Cumplí varios de mis sueños, el otro creo que es un sueño que no tenía noción de lo que pedía en aquel momento.