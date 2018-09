Gabriel Morales estará inactivo seis meses y Baroni dos semanas

El resultado de los estudios realizados a los jugadores de Boca Unidos, lesionados ante Chaco For Ever, fue desalentador. El cuerpo técnico del equipo “aurirrojo” no podrá disponer prácticamente el resto del torneo de Gabriel Morales, en tanto que el capitán Leonardo Baroni se perderá entre dos y tres fechas.

La resonancia magnética practicada en la mañana de la víspera a “Gaby” Morales dio como resultado la noticia que nadie quería escuchar. El mediocampista ofensivo sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Lamentablemente, el futbolista estará entre 6 o 7 meses aproximadamente afuera de las canchas, ya que la lesión es quirúrgica.

Por el momento, el cuerpo médico se encuentra evaluando para definir la fecha de realización de la cirugía.

Morales sufrió la importante lesión en una acción desafortunada ocurrida a los pocos minutos de haber iniciado el partido frente a For Ever en Resistencia, cuando el jugador se llevó la pelota por la banda derecha del ataque y aplicó el freno, yéndosele la rodilla. Fue asistido inmediatamente, pero a los pocos minutos de regresar al campo de juego para probar, pidió el cambio.

Baroni, por su parte, padece un esguince acromioclavicular grado 2, tras soportar sobre su hombro la caída del delantero forevista Marco Prieto.

A pesar de la molestia y teniendo en cuenta que el técnico Carlos Mayor ya había hecho todos los cambios, Baroni jugó los últimos minutos del partido con el brazo derecho pegado al cuerpo.

Lo que no ocurrió en dos meses y medio de pretemporada, en los que disputó seis partidos de preparación, además de más de una docena de prácticas de fútbol, sucedió al comienzo del campeonato y por duplicado, con dos futbolistas considerados titulares. El técnico Mayor tendrá que mover piezas para recomponer el equipo.