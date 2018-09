Juampi González llega hoy a Corrientes con “Soltero”

El comediante Juampi González se presenta hoy en el Teatro Vera, en el marco de la gira despedida de “Soltero”. El show se realizará desde las 21.30.

Juampi González dirá presente esta noche en Corrientes con su unipersonal “Soltero”, un show a puro humor con los códigos de los comediantes 2.0 que supieron aprovechar el uso de las redes sociales como parte de sus perfomances, ganando audiencia y permanencia a través de estos medios, con un constante feedback entre el público que lo sigue.

González se presenta como comediante hace 8 años “actualmente desarrollo personajes, el año pasado estuve en Corrientes, presentando mi primer unipersonal, llamado ‘De todo un poco’, y ahora vuelvo con ‘Soltero’, que ya tiene dos años de recorrido, y lo estamos despidiendo, de acá hasta fin de año. No porque me vaya a poner de novio o me vaya a casar, sino porque ya cumplió un ciclo”, afirmó.