Judiciales nacionales convocan al paro

Trabajadores nucleados en la Unión de Empleados de Justicia de la Nación (Uejn) de Corrientes, adherirán hoy a una jornada nacional de paro y movilización. A las 10 realizarán una asamblea en el Juzgado Federal N° 1, por lo que convocan a los afiliados a sumarse a la medida. Las consignas son “no al traspaso, no al ajuste, no a la baja salarial y no a la flexibilización laboral”.

“Hace días solamente, advertimos sobre las pretensiones del Poder Ejecutivo de avanzar sobre la independencia del Poder Judicial, mediante recortes presupuestarios a la actividad jurisdiccional”, expresaron desde Uejn a través de un comunicado.

“Además de bajar los topes de asignaciones familiares, sobrevuelan rumores sobre reformas al régimen jubilatorio de los judiciales y nuevos intentos de aplicación del confiscatorio Impuesto a las Ganancias”, manifestaron.