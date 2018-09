La ex presidenta contratacó: “Decían que la loca era yo”

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner se refirió ayer a la reunión de gabinete ampliado de Cambiemos y la declaración de Ernesto Clarens, el ex financista y supuesto recaudador de coimas a empresas de la construcción durante los gobierno anteriores.

La ex mandataria aprovechó para aclarar que no conoce al hombre que declaró como arrepentido en la causa de los cuadernos de las coimas y para criticar a Mauricio Macri, a quien indirectamente tildó de “loco”.

“Macri dice que sin Cambiemos en el gobierno esta tormenta hubiera terminado como en el 2001; y un ‘arrepentido’ del planeta Bonadío, a quien no conozco y sólo escuché nombrar en televisión, dice que yo le daba órdenes. Y pensar que había algunos que decían que la loca era yo”, escribió la ex jefa de Estado en su cuenta de Twitter.

En su declaración ante el fiscal Claudio Stornelli, Clarens -dueño de Invernes- dijo haber recaudado sobornos pagados por empresarios contratistas del Estado y dio detalles increíbles sobre cómo se manejó el poder entre 2003 y 2015 en la Argentina.

Clarens estuvo en el edificio de Juncal y Uruguay varias veces, pero nunca subió al quinto piso. Dijo que no conoce personalmente a Cristina Kirchner. Tampoco a Roberto Baratta ni a José María Olazagasti.