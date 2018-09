Mayor define en la práctica de fútbol

En la práctica de fútbol prevista para esta mañana en el campo de juego del estadio, el técnico Carlos Mayor buscará definir la formación que presentará Boca Unidos para el debut como local en el Torneo Federal A 2018/19.

El DT “aurirrojo” tendrá que hacer por lo menos dos modificaciones obligadas respecto a los once que iniciaron el juego el domingo ante Chaco For Ever, debido a las bajas por lesión de Gabriel Morales y Leonardo Baroni.

Entre las múltiples opciones que el técnico tiene para reemplazar a Morales, la más firme es el ingreso de Fabrizio Palma, tal como ocurrió en Resistencia.

Sin embargo, tal como lo dijo al finalizar el partido con For Ever, el ex Brown de Madryn es más posicional, y él buscaba con Gaby alguien que cambie de ritmo y encare.

La otra alternativa podría ser Gerardo Maciel, quien es hábil, rápido y también tuvo sus minutos ante el Negro.

En tanto que por Baroni podría entrar Ariel Morales (jugó en la pretemporada cada vez que alguien del fondo no pudo hacerlo) o bien incluir a Gonzalo Ríos y retrasar a posición de stopper a Fabio Godoy.