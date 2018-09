Posadas: lo acusan de matar a la novia por culto a Lucifer

Una joven de 22 años fue hallada muerta dentro de una heladera y todas las sospechas recaen sobre su pareja, que habría intentado quitarse la vida ingiriendo psicofármacos y alcohol. El crimen salió a la luz cuando los vecinos de la pareja llamaron a la Policía por el olor nauseabundo que salía del pequeño departamento, en Posadas.

La investigación se disparó este lunes a las 19.40 en la avenida Santa Catalina al 2500. Los policías que llegaron al lugar tuvieron que forzar la puerta de acceso al monoambiente y allí se toparon con Juan Martín Carleris (24) tirado en una cama en estado casi inconsciente y dentro de la heladera y envuelto en una frazada el cuerpo de su pareja, Natalia Samaniego (22).

Los policías y funcionarios judiciales que trabajaron en el lugar no tardaron en hallar una pequeña nota que estremeció a todos: “Lucifer, te entrego mi cuerpo para salvar el corazón y alma de Natalia”, decía el texto que habría sido garabateado por Carlegui antes de ingerir un cóctel de pastillas y alcohol con la intención de quitarse la vida.

El muchacho fue llevado de urgencia al Hospital Escuela, donde quedó internado con una fuerte custodia policial. El cuerpo de Samaniego, en tanto, fue trasladado a la Morgue Judicial para que los médicos establezcan con certeza la causa de la muerte y también la fecha en que ocurrió el crimen.

El juez de Instrucción Marcelo Cardozo dijo que fue el propietario del inmueble quien alertó a la Policía tras recibir la queja de otros inquilinos por el mal olor.

La pareja se había mudado al monoambiente hace menos de dos meses y sus vecinos no habían advertido situaciones de violencia hacia Samaniego, dijeron fuentes vinculadas a la investigación.

El juez Cardozo sostuvo que la muerte de la joven se había producido varios días antes. Fuentes policiales, en tanto, dijeron que el cadáver estaba envuelto en una frazada y fue colocado dentro de la heladera y como la puerta no cerraba, el acusado la ató con un cable. “Parecía la imagen sacada de una película, más aún con la nota en la que hacía referencia al demonio”, dijo uno de los pesquisas.