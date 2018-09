Wanchope Abila queda marginado varias semanas por una lesión muscular

No pega una Wanchope en las últimas semanas. Tras haber quedado fuera del equipo en la Copa Libertadores por temor a que los rivales reclamaran los puntos por una vieja sanción que supuestamente arrastraba de su paso por Huracán, ahora se sumó un desgarro que lo mantendrá alejado de las canchas por algunas semanas.

El delantero de Boca se retiró de la práctica de este martes en Casa Amarilla por una lesión grado dos en el sóleo derecho, de acuerdo a lo que se informó a través del parte médico del club difundido en redes sociales.

Esta dolencia no sólo lo dejará afuera del encuentro del sábado contra Argentinos Juniors en La Paternal por la Superliga. Tendrá varios días de recuperación e incluso podría dejarlo sin Superclásico (se juega el 23 de septiembre en la Bombonera). Por otro lado, esta situación le abre las puertas a Carlos Tevez, su amigo.

Wanchope ya se había quedado al margen de la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Cruzeiro, porque trascendió que habría sido informado en el encuentro entre Huracán y Atlético Nacional de Medellín en la edición 2016 de la Libertadores cuando vestía la camiseta del Globo.

Abila se habría pasado de rosca en la protesta al polémico árbitro José Argote y habría sido informado al igual que Marcos Díaz, Matías Fritzler y Mauro Bogado. Sin embargo, Huracán nunca recibió una notificación y Conmebol tampoco dio noticias al respecto.

La duda empezó a surgir a partir de un comentario extraoficial que le hicieron a Guillermo Barros Schelotto desde Paraguay. Por eso, Abila no estuvo ante Libertad y tampoco jugará contra Cruzeiro.

Al margen, ahora se le suma una nueva preocupación a Wanchope: una lesión muscular. De todos modos, el Mellizo tiene muchas variantes, y ya ya viene jugando Darío Benedetto. Pero como al 9 titular lo guardaría para la Libertadores, contra Argentinos estaría Tevez desde el arranque.

Tevez y Riquelme

Ante la atenta mirada de cientos de testigos, en la charla que brindó el lunes a la noche en la parroquia del Espíritu Santo de San Isidro, Carlos Tevez tuvo una mención para un personaje especial del fútbol y de Boca: Juan Román Riquelme.

Distanciado luego de aquel cruce mediático en el que Tevez le cuestionó públicamente a Riquelme sus críticas al equipo, Carlitos mencionó al 10 para elogiarlo.

“Cuando uno llega a Primera, estar preparado es muy importante. Aunque no lo crean mucho, una de las personas que más me marcó o me ayudó a comprender lo que fue jugar en la Primera de Boca fue Román Riquelme. Él me ha ayudado muchísimo a poder comprender lo que era Boca. La verdad es que eso se lo agradezco siempre y se lo voy a agradecer toda mi vida. El me hizo entender lo que era Boca. Creo que es una de las personas que más me marcaron”.