Ariel Morales y Palma jugarán frente a Crucero del Norte

Del banco al once. Ariel Morales y Fabrizio Palma practicaron ayer con el equipo titular.

Dos cambios obligados por lesión realizará el técnico Carlos Mayor en el equipo de Boca Unidos, que mañana hará su presentación de local en el Torneo Federal A 2018/19 frente a Crucero del Norte de Misiones.

En la práctica de fútbol matutina realizada ayer en el estadio Aurirrojo entre titulares y suplentes, durante alrededor de media hora no hubo mayores sorpresas. El DT decidió incluir en la defensa a Ariel Morales en lugar de Leonardo Baroni, mientras que el mediocampista Fabrizio Palma fue el reemplazante de Gabriel Morales, por lo que se estima que ambos estarán desde el inicio frente al “Colectivero”.

Baroni sufrió un esguince acromioclavicular en el hombro derecho, y estará inactivo al menos dos semanas (entre dos y tres fechas), mientras que “Gaby” Morales se llevó la peor parte, ya que se rompió los ligamentos cruzados anteriores de la rodilla derecha. La lesión es quirúrgica y la recuperación estimada es de entre 6 y 7 meses.

Mayor le ratificó la confianza al resto del equipo que salió a la cancha del estadio Juan Alberto García el domingo, en el empate sin goles frente a Chaco For Ever.

De esta manera, el equipo que se perfila para enfrentar mañana a las 21 a Crucero del Norte, por la segunda fecha de la Zona 4 del Federal A sería el siguiente: Alejandro Medina; Rolando Ricardone, Oscar Carniello, Morales; Fabio Godoy, Martín Ojeda, Gustavo Mbombaj; Palma y Martín Fabro; Nicolás Ledesma y Cristian Núñez.

Hoy el plantel correntino volverá a entrenar en el estadio del Barrio 17 de Agosto, donde repasarán jugadas con pelota detenida, tanto en defensa como en ataque. Luego el cuerpo técnico dará a conocer el resto de la delegación que concentrará por la noche en un hotel céntrico a la espera del debut en condición de local.