El FMI está en Buenos Aires para analizar el anticipo de desembolsos

Un equipo del Fondo Monetario Internacional está en Buenos Aires para negociar los detalles del nuevo acuerdo que el Gobierno busca sellar con el organismo para que le suministre financiamiento.

La misión está encabezada por Roberto Cardarelli, el jefe de los técnicos que se encarga de la Argentina y que ya estuvo en nuestro país semanas atrás, para supervisar la marcha del acuerdo Stand by original, firmado en junio.

Cabe recordar que Argentina está renegociando ciertos aspectos del acuerdo que firmó en junio. El objetivo oficial es obtener un adelantamiento de los desembolsos como asimismo se están discutiendo algunos condicionamientos establecidos en su momento.

Por ejemplo, al menos verbalmente ahora, el Banco Central puede intervenir directamente en el mercado (antes estaba limitado).

También han quedado en el pasado los fundamentos macroeconómicos explicitados en el stand by. Además la inflación, el crecimiento como el tipo de cambio han quedado desactualizados, entre otros.

En el proyecto de Presupuesto que ingresará al Congreso este fin de semana, se estima para el 2019 que el PBI no crezca; una inflación del 23% y un dólar en promedio de $42. En tanto las metas de este año no se cumplirán ya que se espera una inflación del 40%; caída del PBI de 2,5 y un dólar a fin de año de $38.

Asimismo el acuerdo estimaba un déficit fiscal de 1,3% para el 2019 y ahora el Gobierno anunció que se aspira a lograr déficit cero.

Según un portavoz del organismo, el equipo “se encuentra actualmente en Buenos Aires para continuar las conversaciones con las autoridades argentinas para trabajar en torno al fortalecimiento del programa respaldado por el FMI.”

El Gobierno busca que el Fondo adelante los desembolsos previstos originalmente para 2020 y 2021 para poder así cerrar las cuentas en 2019. El objetivo inmediato es aplacar a los mercados.

No se descarta incluso que el monto del acuerdo de junio (50.000 millones de dólares) pueda ampliarse, aunque es un asunto que hasta la semana pasada fue desmentido públicamente a partir de la presencia del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne en Washington.

“El personal del Fondo trabajará intensamente, en colaboración con el gobierno, para identificar cómo el FMI puede brindar un mejor apoyo a la Argentina frente a la renovada volatilidad financiera y un entorno económico desafiante. Nuestro objetivo común es llegar a una conclusión rápida de estas discusiones para presentar una propuesta al Directorio Ejecutivo del FMI”, dijo el portavoz

La semana pasada estuvo el ministro de Economía Nicolás Dujovne en Washington, donde se reunió con la directora gerente Christine Lagarde un par de veces. Su equipo técnico, más dos funcionarios del Banco Central, se quedó negociando un par de días más. Ahora la misión del FMI viajó a Buenos Aires para ver los números in situ.

El FMI ha dicho que quiere una “conclusión rápida”, pero hay tiempos que se deben respetar, de acuerdo a la burocracia del organismo.

El staff técnico debe aprobar un plan que luego debe ser elevado al Directorio Ejecutivo (formado por representantes de los países miembro) que debe aprobarlo. Este proceso puede tardar algunas semanas.

El Gobierno busca tenerlo aprobado cuando el presidente Mauricio Macri llegue a Nueva York la semana del 24 de septiembre, cuando comienza la Asamblea General de las Naciones Unidas.

No sólo el presidente se reunirá allí con líderes internacionales sino que aprovechará para intentar aquietar a los inversionistas de Wall Street.