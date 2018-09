Molina logró el Sudamericano en Asunción

Cristian Molina volvió con todo y se quedó con la medalla de Oro en el 44° Campeonato Sudamericano de Físico Culturismo y Fitness 2018 que se realizó en la sede del Comité Olímpico Paraguayo. La consagración llegó en la categoría Senior, hasta 85 kilogramos, donde relegó al segundo lugar a Claudio Hernández y al tercer puesto a Marcos Esteves Pineda, los dos oriundos de Ecuador.

El certamen en Asunción, que significó el regreso de Molina a la competencia sudamericana, tuvo un buen número de competidores y un excelente nivel dado que estuvieron presentes atletas de todo el continente aunque tuvo un orden sudamericano, el más importante de la temporada.

“Fue una competencia con un gran nivel. Mi categoría fue la más poblada que tuvo el sudamericano y pude vencer entre los 17 atletas que la integraron”, comentó Molina.

“Se me venía negando pero por suerte llegó. Para mí el título fue especial dado que además me permitió obtener el carnet profesional que únicamente lo consiguen los mejores fisicoculturistas a nivel internacional”, relató el deportista nacido en Buenos Aires hace 38 años, pero que está radicado en Corrientes desde muy chico.

Para Molina representar al país no es nuevo (hace 10 está en la selección), sin embargo el campeonato que se realizó en Asunción fue diferente. “Hace muchos años estoy en el equipo nacional. En el 2017 no fui al Sudamericano porque me quedé en Corrientes para concretar la apertura de mi propio gimnasio (ubicado en Mendoza y Las Heras).

Para el torneo en Asunción me preparé como corresponde, los últimos tres meses fueron con una alta exigencia pero el esfuerzo tuvo su frutos”.

Para mantenerse a lo largo de los años en los primeros planos, señaló: “Es necesario entrenar constantemente todos los días y hacer dieta durante al menos seis meses antes de cada competencia para llegar en las mejores condiciones. Entreno todos los días, paso un buen tiempo en el gimnasio y también realizo cardio en ayunas”.

A lo largo de su extensa trayectoria, Molina estuvo presente en eventos internacionales que se realizaron en Estados Unidos y Londres. “Gané más de seis veces el campeonato Argentino, y competí en diferentes certámenes internacionales a lo largo de casi 20 años de carrera dentro del fisicoculturismo”.

La producción de Cristian Molina fue notable y logró romper la sequía de títulos para Argentina en la categoría Senior hasta 85 kilogramos.