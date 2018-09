Opositores piden a España que los migrantes venezolanos sean tratados como refugiados

El éxodo venezolano no cesa y las continuas imágenes de personas huyendo despiertan la preocupación mundial. Naciones Unidas calcula que más de 2,3 millones de venezolanos han huido del país sudamericano desde 2014. Una crisis migratoria que ya afecta a toda Latinoamérica y que es una de las peores vividas en la historia del continente.

Al otro lado del océano, España también es escenario de esas historias de miles de venezolanos que buscan escapar de una situación insostenible. Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y a fecha de 1 de enero de 2018, en España hay 95.474 venezolanos residiendo, aunque algunas ONG alertan que esas cifras podrían ser más elevadas, al igual que el número global de desplazados por la crisis económica, social, política, de salud y de seguridad que atraviesa el que fuera uno de los países más ricos de la región.

Por ello, los opositores Antonio Ledezma, ex alcalde metropolitano de Caracas y miembro del equipo consultivo de Soy Venezuela, Lester Toledo, responsable internacional de Voluntad Popular, y José Ignacio Guedez, ex secretario de la Asamblea Nacional y secretario general de la Causa R, han reflexionado sobre el impacto del éxodo venezolano en España durante una rueda de prensa ayer en la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) por la superficie que cubren como por el número de fuerzas y órganos de mando militar que participan.