Programa de partidos para el fin de semana

La Liga Correntina de Fútbol diagramó la décimo tercera fecha del torneo Oficial de Primera División A para los días sábado 15, domingo 16 y miércoles 19, en tanto que el Ascenso vivirá su fecha 12 durante el fin de semana.

En el círculo superior, los principales encuentros los protagonizarán: Deportivo Popular - Cambá Cuá, tercero y segundo del certamen, el sábado en cancha de Libertad, mientras que el único líder, Curupay, se presentará recién el domingo en el estadio de Lipton, donde se medirá con el casi descendido Soberanía.

Los dos punteros en el Ascenso jugarán el sábado. Alvear tendrá como rival a Santa Catalina y Libertad se medirá con Villa Raquel.

Programación

Sábado 15

Cancha de Ferroviario

14.00 Independiente vs. Robinson (1º B)

16.00 San Jorge vs. Quilmes (1º A)

Cancha Alvear

14.00 Alumni vs. Invicto (1º B)

16.00 Alvear vs. Santa Catalina (1º B)

Cancha de Huracán Corrientes

14.00 Villa Raquel vs. Libertad (1º B)

16.00 Huracán vs. Juventud Naciente (1º A)

Cancha de Libertad

14.00 Sportivo vs. Ferroviario (1º A)

16.00 Popular vs. Cambá Cuá (1º A)

Cancha de Lipton

14.00 Barrio Quilmes vs. Rivadavia (1º B)

16.00 Peñarol vs. Sacachispas (1º B)

Domingo 16

Cancha de Libertad

14.00 Empedrado vs. Talleres (1º B)

16.00 Mandiyú vs. Mburucuyá (1º A)

Cancha de Lipton

14.00 Montaña vs. Torino (1º B)

16.00 Soberanía vs. Curupay (1º A)

Miércoles 19

Cancha Boca Unidos

15.30 San Marcos vs. Boca Unidos (1º A)