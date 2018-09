San Martín llegará al Súper 20 con el plantel en plena formación

Pese a los inconvenientes para completar el plantel, San Martín de Corrientes continúa con su preparación para el inicio del Súper 20. La defensa del título para el Rojinegro comenzará el domingo 23 cuando recibirá la visita de La Unión de Formosa.

“Vamos a dar algunas ventajas en el Súper 20. La dirigencia ya adelantó que será un torneo de pretemporada. Primero debemos rearmar el equipo respecto a la planificación inicial, ver si se tranquiliza todo el tema económico y renegociar los diferentes contratos de los extranjeros”, comentó Sebastián González, entrenador de San Martín.

“Será un torneo de preparación de cara a las principales competencias que tendrá el club: La Liga Nacional y la Liga de las Américas. Esas competencias son más adelante, por lo tanto tenemos el tiempo necesario para llegar en buenas condiciones”, agregó el DT en declaraciones formuladas al programa “El Deportivo” (Radio Continental).

La preparación fue atípica. “Individualmente y físicamente estamos bien. Es una de las mejores pretemporadas que hicimos, pero estamos lejos de lo que pretendemos. Recién esta semana pudimos trabajar con 4 jugadores mayores”, reconoció.

Los entrenamientos se realizan con los jugadores: Lucas Faggiano, Tomás Zanzottera, Pablo Orlietti, Lee Roberts (extranjero), Martín Cabrera (U23), Matías Solanas (U23) y varios juveniles.

“Van a quedar ocho días y nosotros no tenemos todavía el plantel completo”, dijo González que después explicó la situación de los jugadores extranjeros contratados: “Lee Roberts decidió aceptar los cambios planteados y el tope en el precio del dólar que se impuso y ya está trabajando con nosotros”.

Mientras que la relación con Jeremiah Wood “está por el mismo camino y está muy cerca de un arreglo. Lo esperamos para el sábado”.

En tanto que el mexicano Irwin Avalos “llegará directamente desde Montevideo, el lunes 17 o martes 18, después de jugar con su seleccionado”.

El panorama se complica con el panameño, Michael Hicks. “Prefiere jugar una temporada más corta y no tocar tanto su contrato. En los primeros días de la próxima semana se definirá, todo se encamina a que recién estará con nosotros para el inicio de la Liga Nacional”, en principio previsto para el 6 de diciembre.

Además, el lugar dejado por el lesionado Alejandro Spalla quedará vacante.

“Hay que rearmar y ver con qué se cuenta. Es sano que los clubes tomen estas medidas y no se produzcan desajustes que después traen consecuencias negativas. Hay que estar tranquilos con el trabajo que realizan los dirigentes. Se abren otras posibilidades. En estos momentos hay que ver las oportunidades y queremos trabajar sobre eso”, relató González.

El domingo, San Martín viajará a Santiago del Estero para disputar un cuadrangular los días lunes 17 y martes 18. “Fue otro inconveniente que tuvimos varios clubes, los pocos encuentros amistosos, por lo tanto los primeros partidos del Súper 20 serán de preparación”.

Por último, destacó: “Estamos con muchas ganas. Veo un equipo con intensidad y energía. Con ganas de progresar y eso siempre es valorable”.