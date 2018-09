Trump sancionará injerencias extranjeras en las elecciones

El presidente estadounidense Donald Trump firmó este miércoles una orden ejecutiva que establece una base legal para que Washington imponga “automáticamente” sanciones si detecta cualquier interferencia extranjera en las elecciones legislativas de noviembre en EE. UU.

El decreto no afecta a ningún país o entidad en particular de momento, e instruye a las agencias de inteligencia a determinar si ha habido intentos de influir en los comicios al Congreso, como ocurrió en las elecciones presidenciales de 2016.

No obstante, Washington ha detectado “señales” de que Rusia, China, Irán y Corea del Norte podrían “intentar” influir en la votación de noviembre, aseguró el director de inteligencia nacional de EE. UU., Dan Coats, en una rueda de prensa telefónica. “Hemos visto señales (de posibles intentos de injerencia) no solo de Rusia, sino de China, la capacidad potencial de hacerlo desde Irán e incluso desde Corea del Norte”, dijo Coats.

“No hemos visto la intensidad de lo que ocurrió en 2016, pero eso podría ocurrir con solo pulsar una tecla”, admitió el funcionario.

Las principales agencias de inteligencia estadounidenses coinciden en que Rusia influyó en las elecciones presidenciales de 2016 con el objetivo de ayudar a ganar a Donald Trump, que entonces era el candidato republicano.