Victoria Aurirroja que hundió más a Soberanía

Con el triunfo de Boca Unidos por 2 a 0 ante Soberanía, se completó ayer la decimosegunda fecha del torneo Oficial de primera división A, que organiza la Liga Correntina de Fútbol.

No le fue nada sencillo a los pibes de Boca Unidos quedarse con el triunfo ante un equipo que se dedicó a defender, con muchos jugadores de mitad de cancha hacia atrás, conscientes de sus limitaciones físicas.

El esquema que implementó el técnico visitante, con dos líneas de cuatro, un media punta y un solo delantero, complicó en los minutos iniciales al local, que no encontraba los espacios para llegar con peligro al arco defendido por Aquino.

Promediando la etapa inicial, Gerardo Amarilla, que se repartió en la función de contener y acompañar en el ataque, estuvo a punto de inaugurar el marcador para Soberanía, salvando el arquero Martínez el remate a colocar del experimentado jugador.

Fue un llamado de atención para el equipo dirigido por Sergio Umpiérrez, que otorgaba ventajas en el fondo, principalmente por desatenciones propias.

El local tuvo sus posibilidades. Primero Cristian Encinas hizo lucir al arquero Aquino, que desvió al córner con las dos manos un fuerte remate del zurdo lateral por izquierda aurrirrojo.

Tras dos o tres intentos de Soberanía que llegó por el sector derecho, Boca Unidos encontró el gol tras un largo rechazo de la defensa que tomó Vilada, quien alargó para Gonzalo González. El mejor jugador de la cancha, por habilidad y velocidad, fue dejando rivales en el camino, hasta que el zaguero Nelson Meza lo enganchó desde atrás en el área. El árbitro Néstor Frank no dudó, marcando el penal que Federico Espíndola convirtió con un remate al centro del arco.

En el complemento, Soberanía intentó mantener la pelota lo más lejos de su arco, pero el local llegó a aumentar el resultado tras un rechazo que rebotó en un rival. El balón se lo llevó Alcaraz, que cedió a Gonzalo Gonzalez, y éste la puso a espaldas de los defensores rivales para Franco Aguirre Gómez, que a pura velocidad llegó hasta Aquino para, con remate cruzado, poner el 2-0.

Con el partido definido, Umpierrez siguió probando algunas variantes, aunque el marcador ya no se movió. Los pibes debieron esforzarse, pero volvieron a sumar de a tres puntos para seguir ascendiendo en la tabla de posiciones, ante un rival que cada vez se hunde más y sus chances son remotas de permanecer en la categoría.