Pocos docentes se adhirieron a la jornada de huelga

Según informó Radio Sudamericana en Corrientes hubo un bajo acatamiento al paro nacional convocado para hoy por el Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación. La medida fue convocada por 24 horas por la CTERA.

La medida de la central nacional se debe a la continuidad del reclamo de la apertura de las paritarias que quedaron derogadas a principios de año. Además piden mayor presupuesto para la educación pública.

La emisora comunicó que en la mayoría de los establecimientos ningún docente realizó un paro mientras que en algunos el acatamiento llegó al 30%.

Reclamos

En Corrientes, Suteco demanda una “urgente convocatoria a mesa de negociación salarial; un aumento de emergencia de $5.000 por cargo docente; $21.000 de salario inicial para equiparar con la nueva línea de pobreza; suba del 40% al salario básico para equiparar con la inflación real; blanqueo del plus que hoy no forma parte del salario docente”.

El secretario general del gremio, Fernando Ramírez, calificó de “absolutamente insuficiente” el anuncio que hizo el gobernador Gustavo Valdés de adelantar -de octubre a septiembre- el 2,8% de actualización al salario docente.

“Apenas representa $450 en el bolsillo de los docentes, lo que es irrisorio para paliar la escalada inflacionaria y el traslado a los precios de la devaluación atroz”, señaló.

Comparó que “esos $450 apenas representan el 2% de lo que una familia necesita para cubrir su canasta mensual. Es lo que gasta una familia para comer un día. Esos $450 no alcanzan ni para cubrir el 20% de una factura de luz; no se paga ni la mitad de una factura de agua; no alcanza ni para comprar 10 litros de nafta”.

El titular de Suteco también recordó que “la línea de pobreza ya supera los $21.000, mientras que el salario docente de bolsillo en Corrientes, con la actualización de septiembre, apenas llegará a $12.760 promedio”.

“El Gobierno nacional ya reconoce una inflación del 42% al 45% anual. Mientras que en Corrientes ofrecen 16% de actualización para el salario docente durante todo el año”, comparó.

Por eso, “ante la grave crisis que está atravesando la Educación Pública, se presentará hoy en el Congreso de la Nación una sesión especial con iniciativas legislativas de distintos bloques de la Cámara de Diputados”.

Las propuestas que se presentarán son “Paritaria Nacional Docente”; más presupuesto para universidades; “Fonid: que el Gobierno nacional continúe enviando los recursos para pagar el Fondo Nacional de Incentivo Docente como lo establece la Ley de Financiamiento Educativo”. “Que el Estado sea cogarante del financiamiento y no recaiga sobre las provincias”; “becas para nuestrxs estudiantes”; “Fondos para un plan nacional de infraestructura escolar”.