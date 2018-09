Municipales rechazaron propuesta de aumento y continúan en asamblea permanente

Esta tarde municipales nucleados en la AOEM se reunieron con la mesa paritaria para seguir negociando el aumento salarial.

En diálogo con ellitoral.com.ar Walter Gómez referente del sindicato explicó que no se ha aceptado lo propuesto por las autoridades del Municipio porque "no se acerca ni a la cuarta parte de lo que hemos pedido".

Gómez afirmó que seguirán en asamblea permanente ya que la Municipalidad le ofreció 1000 pesos en forma de "plus" a ser pagado por única vez y en negro y adelantar el 4,5% en septiembre, oferta que ha sido rechazada por el sindicato.

#Corrientes AHORA. Los municipales rechazan propuesta y proponen paro y movilización. Se adelanta el 4,5% para de aumento para septiembre. Lunes asamblea pic.twitter.com/w6Z4BTqufW — Joaquín Arqueros (@ChavalArqueros) 14 de septiembre de 2018