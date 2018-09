Advierten que si el Plan Costero es un paquete cerrado, habrá problemas

El senador provincial Noel Breard (UCR) se refirió ayer al Plan de Desarrollo Costero, y aclaró que si “es un paquete cerrado proveniente de la Nación y no puede ser tocado en Corrientes, va a tener un problema con la Legislatura”.

El legislador oficialista se preguntó “quién va a controlar desde Buenos Aires” y, en las mismas declaraciones a Radio Dos, consideró que debe existir intervención de la Legislatura. “Si no hay ley de la Legislatura, no hay PPP (Participación Pública Privada) que valga”, remarcó.

También expresó sus inquietudes por quien estará al frente de este megaproyecto. “En el Plan Costero, Vignolo nos da tranquilidad, mientras esté, pero no es eterno”, agregó.

“Estamos hablando de 200 millones de dólares, no estamos dispuestos, si no hay ley”, insistió Breard y afirmó que “el interés del Gobernador es que todo tiene que ser muy transparente”.