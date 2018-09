Benítez: “Si en el PJ se mantienen las actitudes conservadoras y no hay unidad, el peronismo correntino desaparecerá”

El dirigente de la línea Corazón Peronista, Rogelio Benítez, advirtió ayer la necesidad de que “el peronismo correntino deje de lado las actitudes de partidos conservadores, que se digan las cosas en la cara y que juntos se conforme una propuesta superadora para la provincia”. Anunció que quiere ser candidato a legislador en 2019 y pidió que el PJ no haga alianzas, para que “se dé lugar a los verdaderos militantes peronistas”.

“El PJ no puede tener las mismas actitudes de partidos conservadores. No puede ser que haya dirigentes que por la dedocracia nacional ocupen los primeros lugares de las listas de concejales, que luego sean reelectos, que su esposa ocupe un cargo importante y que además se hagan negociados familiares. Eso no es de peronistas. Acá hay que darle el lugar al compañero, al militante, los dirigentes deben recordar el renunciamiento que hizo Evita, ese es el ejemplo a seguir”, dijo Benítez a El Litoral.

“No tengo nada en contra de los compañeros y les dije las cosas en la cara. Se lo dije a Estoup, a Tatín Acevedo, a Daniel Alterats y a Meixner, que son grandes cuadros, pero que tienen que dar lugar al resto de los compañeros”, agregó. “Apuesto a la unidad de todo el peronismo y propongo que en 2019 no se haga alianza con los conservadores para que se dé lugar a los compañeros, así evitamos que el aliado traicione al partido”, sostuvo.

“Yo quiero que estén todos: Camau, Ríos, Bassi, todos y si hay que solucionar algo, se haga mediante las herramientas que tenga el partido. Sin traiciones, sin persecuciones, que se trabaje por un auténtico peronismo, para ser una verdadera propuesta electoral para la gente”, concluyó