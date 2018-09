Boca Unidos se presenta como local frente a Crucero del Norte

Con dos variantes obligadas en la formación titular, Boca Unidos afrontará esta noche su segunda presentación en el torneo Federal A 2018 – 2019 de fútbol. A partir de las 21.30, en el complejo Leoncio Benítez, ubicado en el barrio 17 de agosto de la capital correntina, recibirá a Crucero del Norte por la fecha 2 de la zona 4.

El empate como visitante, sin abrir el marcador, con Chaco For Ever prácticamente quedó relegado al segundo plano en Boca Unidos por el saldo negativo que dejaron las lesiones de Gabriel Morales y Leonardo Baroni.

Durante la semana se confirmó que “Gaby” Morales, que apenas estuvo en el campo de juego 10 minutos en la fecha inicial, sufrió la rotura de ligamentos cruzados anteriores de la rodilla derecha y estará fuera de las canchas por espacio de 6 o 7 meses. Mientras que Baroni tuvo un esguince acromioclavicular en el hombro derecho y su recuperación demandará al menos dos fechas.

Frente a esta situación, Carlos Mayor se vio forzado a modificar su formación titular, aunque mantiene el sistema táctico que probó durante toda la preparación.

En lugar del volante ingresará Fabrizio Palma y por el defensor lo hará Ariel Morales. En tanto que el resto de los titulares, serán los mismos que jugaron desde el inicio frente a Chaco For Ever en Resistencia.

Además de recuperarse del golpe anímico, Boca Unidos deberá mejorar su funcionamiento, principalmente en ataque, para intentar conseguir su primera victoria en el campeonato. El equipo correntino se mostró seguro en defensa, solamente sufrió con algunos centros sobre el final del cotejo, pero en ataque mostró pocas variantes.

La intención del DT Carlos Mayor es que su equipo tenga por mayor tiempo la posesión de la pelota y encuentre el cambio de ritmo necesario a la hora de atacar. Frente a la baja de Gabriel Morales, todo hace indicar que Martín Fabro tendrá mayor responsabilidad a la hora de generar juego, esperando que los volantes extremos (Fabio Godoy, por derecha, y Gustavo Mbombaj, por izquierda) puedan pasar a la ofensiva y acompañar a los delanteros Martín Ledesma y Cristian Núñez.

Enfrente estará Crucero del Norte, que viene de ganarle como local a Gimnasia y Tiro de Salta 2 a 0 con goles de Enzo Bruno y Leonardo Marinucci. El entrenador del Colectivero Sandro Bárbaro no podrá contar con el defensor Matías Presentado, que fue expulsado en el cotejo contra los salteños. Ese lugar será ocupado por Nicolás Marotta.

Hasta la práctica de ayer, todo hacía indicar que esa sería la única variante, sin embargo, Federico Martínez evidenció una molestia física, en su pierna derecha, recién hoy será evaluado y allí se determinará si podrá estar entre los titulares. En el caso de no jugar, su reemplazante será Cristian Campozano.