Decomisan 700 kilos de carne no apta para el consumo humano

En diferentes procedimientos decomisaron en varias localidades del interior provincial más de 700 kilos de carne vacuna y otros productos que no eran aptos para el consumo humano, por lo cual procedieron a su retiro de la circulación del circuito comercial.

Los procedimientos fueron realizados en las últimas horas, luego de que el Ministerio de Producción a través de la Dirección de Producción Animal, junto con la Policía Rural e Islas y Ambiental Rural efectuaron controles para evitar el robo y faena clandestina de animales en locales comerciales de las localidades de Carolina, Lavalle y Santa Lucía.

En esas instancias, técnicos del área inspeccionaron locales expendedores del rubro en esas ciudades tras lo cual se pudo constatar la procedencia y estado de conservación de esos productos que se ofrecían al público.

Como resultado se la tarea se procedió al secuestro en total de 670 kilos de carne bovina, como así también de 16.500 kilos de carne porcina y 40 kilos de chorizos no aptos para consumo.

Los citados productos no contaban con los controles bromatológicos y además el estado de conservación no era la adecuada.

Posteriormente la carne vacuna, porcina y los chorizos fueron desnaturalizados por el método de incineración en las instalaciones de la planta de faena de Gobernador Martínez.