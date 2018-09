El gremio Upcn reclama escalafón para personal de Cultura

Los representantes de la Unión del Personal Civil de la Nación (Upcn), Sección Corrientes, difundieron a través de un comunicado la situación que atraviesa el personal del Instituto de Cultura de Corrientes y museos provinciales dependientes. Aseguran que hace tiempo vienen solicitando una reunión de mesa laboral con el titular de este organismo provincial, el arquitecto Gabriel Romero, y hasta el momento no lograron una respuesta.

“Los trabajadores del Instituto de Cultura y de Museos de la Provincia de Corrientes, venimos atravesando hace varios años una precarización laboral, cobrando actualmente un sueldo aproximado de $9 mil con un básico de $4.300, monto que no alcanza a cubrir el costo de una canasta básica que se calcula en $22.000 para no ser pobres”, advierten.

Desde el gremio aseguran que esta situación tiene como agravante de no contar con un escalafón acorde a las tareas realizadas. “Nunca se ha aplicado un nomenclador de funciones específicas para trabajadores de museos, técnicos tanto en el área de cultura, teatro y demás oficinas y dependientes del Instituto de Cultura. Privándonos así de una mejora salarial, que correspondería según la especificidad de las tareas desarrolladas por personal especializado e idóneo”, sostienen.

En este mismo sentido, advierten que la mayoría de los trabajadores del Instituto figuran como “auxiliares administrativos”, sin considerar la complejidad de la tarea realizada. Por todo esto reclaman la revisión del organigrama y el escalafón.