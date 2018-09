La Comuna oficializaría hoy en paritarias una propuesta de aumento salarial

Se concretará hoy a la tarde una nueva reunión de la Mesa Paritaria municipal y hay una marcada expectativa de los trabajadores que esperan conocer finalmente la propuesta de aumento salarial para lo que resta del año.

A lo largo de la semana, se llevaron adelante asambleas en las distintas áreas comunales y en paralelo, los representantes del gremio se reunieron con los técnicos de la Municipalidad para evaluar los números.

Finalmente ayer a la tarde se concretó en el sede de la Aoem la última asamblea antes del encuentro paritario y los delegados transmitieron el mandato de las bases.

“Nos dijeron que si la Municipalidad no nos da el aumento del 18% que reclamamos, están decididos a profundizar las medidas de fuerza”, reveló a El Litoral el secretario gremial electo, Walter Gómez.

Aclaró de todos modos que una vez que se formalice la propuesta salarial, volverán a darse asambleas informativas y se resolverá lo que decida la mayoría de los afiliados.

Situación económica

Desde la Municipalidad de Corrientes reflejaron cuál es el cuadro de situación que atraviesan para hacer frente el reclamo salarial.

Recordaron que en marzo pasado, al convenir los incrementos salariales para el 2018, funcionarios y gremialistas municipales acordaron, al firmar la paritaria, una cláusula de revisión de los montos en agosto y, en caso de que la inflación superase lo proyectado, se sentarían a negociar las reactualizaciones de los sueldos.

Por aquel entonces, la administración municipal elevó, por ejemplo, de $9.788 a $12.500 el mínimo garantizado para los trabajadores; es decir, un incremento del 27%.

Señalan también que la planta de personal, que incluye a quienes están en planta permanente, contratados, personal del Ejecutivo, del Concejo, y de la Defensoría de los Vecinos, cuenta con 6.700 empleados. Sin embargo, la Carta Orgánica establece que la Municipalidad debería contar con un plantel de trabajadores equivalente al 1% de la población; es decir, únicamente debería tener, como máximo, unos 4.000.

Además, las normas vigentes determinan que para salarios se debería disponer sólo el 50% de los ingresos corrientes; y hoy se encuentra en un 70%. “Los números son evidentes: no hace falta ser un gran observador para interpretar que la Municipalidad destina más recursos de lo legislado para una superpoblación de empleados”, aseguran desde la Comuna.

Sostienen además que los gremialistas pidieron un aumento del 18% por encima de lo acordado a principio de año. Para los funcionarios, el porcentaje es inviable. “No pasa por mala voluntad, sino por una limitación presupuestaria. No podemos hacerlo. La Municipalidad no cuenta con el dinero para satisfacer esa demanda”, aseguran.

Recursos

Explicaron que de diez pesos que ingresan a la Comuna, siete corresponden a la coparticipación federal y provincial. Los otros tres surgen del pago de los tributos municipales de los vecinos. Los recursos de la coparticipación se utilizan casi con exclusividad para pagar sueldos, mientras que los ingresos por tributos solventan los gastos para la prestación de los servicios (combustible, ropa, semáforos, escobillones; es decir, todos los insumos), algunas obras públicas (las de gran envergadura corren por cuenta de Provincia y Nación), así como las erogaciones por mantenimiento.

Advierten que el cimbronazo económico de los últimos días significó la “frutilla del postre” en la delicada situación del país que tuvo su correlato en las maltratadas finanzas capitalinas. Esta recesión se ve reflejada en los flujos de coparticipación y en la incertidumbre acerca de cómo afectará el monto de los giros de partida que la Municipalidad recibirá en los próximos meses.

Por otra parte, la inflación impacta en los gastos corrientes de la Comuna, esos que se solventan con los ingresos por tributos. Lo que se agudiza porque los valores de las tasas se establecieron a principio de año y no hay posibilidad de modificarlos. Es decir, los recursos permanecen fijos, pero los gastos crecieron a la par de la suba sin freno de los insumos.

Finalmente, señalan que en esta complicada ecuación es en la que se discuten las mejoras de salarios.