Regatas recibe a Olimpia en el marco de la Copa Aniversario

La preparación de Regatas Corrientes de cara al Súper 20 de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) seguirá esta noche con la disputa de su tercer cotejo amistoso cuando, desde las 21.30, recibirá a Olimpia Kings de Asunción. En el encuentro, de carácter solidario, estará en juego la “Copa Aniversario” de la entidad local.

El equipo conducido por Lucas Victoriano viene de disputar dos juegos en Santiago del Estero. El pasado sábado, en la capital de esa provincia, le ganó a Quimsa 91 a 88, mientras que un día después, en La Banda, cayó con Ciclista Olímpico 85 a 83.

En la búsqueda de conseguir el rodaje necesario para el Súper 20, Regatas se presentará por primera vez frente al público correntino. Por lo tanto, además de sumar minutos de juego, se podrá ver en acción a las nuevas contrataciones del Fantasma, entre ellos, los extranjeros Anthony Smith y Jevolean Hedgeman, además del base Jonatan Treise y del pivote Tayavek Gallizi.

El plantel correntino se completa con jugadores conocidos por los aficionados locales: Paolo Quinteros, Fabián Ramírez Barrios, Juan Pablo Corbalán, Marcos Giordano, Eirck Thomas y Juan Pablo Corbalán.

Para el cotejo de esta noche, el DT tucumano no podrá contar con Javier Saiz, que se encuentra con la selección Argentina que hoy se medirá con México por la eliminatoria mundialista.

La entidad visitante, Olimpia de Asunción, también está en pleno proceso de preparación, pero en este caso para disputar la Liga Sudamericana. El plantel que es conducido técnicamente por Juan Pablo Feliu tiene como principales referentes a Javier Martínez (ex jugador de Regatas), Juan Pablo Cantero (ex San Martín), Guillermo Araujo y Anthony Kent, entre otros.

La presentación de Regatas Corrientes en el Súper 20 está prevista para el martes 25, oportunidad que recibirá a La Unión de Formosa.