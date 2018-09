“Está visto que la Justicia es más dura con el débil: las cárceles están llenas de pobres”

El fiscal federal Federico Delgado estuvo el jueves en Corrientes, en uno de los salones del Hotel Guaraní, presentando su último libro “Injusticia”, trabajo en el que cuenta la catástrofe del Poder Judicial argentino. Fue en el marco de una serie llamada “Primavera Planeta”, que tiene el objetivo de acercar los escritores al lector. Está organizado por el Grupo Planeta y el Banco Hipotecario, con el auspicio del Instituto de Cultura de Corrientes.

El ciclo comenzó la semana anterior con Beatriz Sarlo. La ensayista presentó “La intimidad pública” ante una sala colmada. Los próximos jueves de septiembre, a las 20 en el mismo lugar, se presentarán Santiago Kovadloff y Felipe Pigna.

El libro de Delgado tiene el mérito de describir, por primera vez, la trama de corrupción, ineficiencia e impunidad en la justicia argentina. El narrador, vaya valentía, no es otro que Delgado, un fiscal federal en funciones.

¿Cómo se lleva con sus colegas y jueces después de escribir un libro como “Injusticia”?, preguntó El Litoral al final de la presentación.

“Como siempre. Ni mal ni bien. Para mí ir a Comodoro Py es un trabajo, un lugar en el que no busco afecto”.

La respuesta a esta pregunta, además, está desarrollada en el libro, donde Delgado cuenta lo que cuesta no pertenecer a la “familia judicial”, trama de poder que otorga beneficios pero también castigos a los que deciden, como él, caminar por veredas opuestas.

Federico Delgado está al frente de una fiscalía en el fuero más sensible, mediático y escandaloso de todos: el Penal Federal. Por allí pasan las causas contra las mafias de los secuestros, el narcotráfico y la trata de personas, y las que involucran a funcionarios, ex funcionarios y empresarios por coimas y delitos contra el Estado.

“Injusticia”, su libro, revela las intrigas en los despachos de Comodoro Py y el modo en que los jueces actúan guiados por tradiciones caprichosas, deseos de fama, presiones políticas, ambición e ignorancia.

Es un relato audaz en el que se entrelazan los nombres de Mauricio Macri, Norberto Oyarbide, Cristina Kirchner, Julio De Vido, Claudio Bonadio, Daniel Angelici, Elisa Carrió, Gustavo Arribas y otros protagonistas de las causas Panamá Papers, Hotesur, Skanska, Odebrecht, los sobornos en el Senado, la quiebra de los bancos Mayo y Patricios y la tragedia de Once.

Un testimonio con detalles inéditos de los fallos judiciales más polémicos de los últimos años, como el detrás de escena del procesamiento de Macri en la causa de las escuchas ilegales y la decisión de sobreseerlo cuando asumió la presidencia; la estrategia judicial para salvar a Arribas, el director de la Agencia Federal de Inteligencia, involucrado en la causa Odebrecht; y la forma en que se manipula la ley para garantizarles impunidad a los ricos y poderosos.

Su exposición, como su libro, navega aguas críticas para con el sistema, aunque también ensaya propuestas de solución para los problemas estructurales y culturales con los que lidia el Poder Judicial.

Algunas de sus frases salientes podrían ser estas:

“Somos servidores públicos para la sociedad. Sucede que casi nadie les cree a los jueces y fiscales. Y eso pasa porque la única guía de la Justicia no es la ley”.

“Muchas veces la Justicia es juez y parte. Juega el juego que debería controlar”.

“El sistema está armado para que en él actúe gente proba. Pero en el sistema hay pícaros y contra ellos no hay plan B”.

“En la Justicia también hay gente valiosa, pero esa gente no toma decisiones. También hay amigos y gente que trabaja en eso que se llama la rosca”.

“Hay jueces que se manejan con un manual no escrito que dice: ‘A los amigos todo; a los enemigos ni justicia; y para el resto, la Constitución y la ley’”.

“No tengo estadísticas, pero está a la vista que la Justicia es más dura con el débil. Prueba de ello es que las cárceles están llenas de pobres. Y hay una marcada indiferencia social ante este fenómeno”.

“Casi no hay ricos ni funcionarios, aunque los acontecimientos del último tiempo lo desmientan. En todo caso: ¿qué hicimos como sociedad mientras ocurría lo de los cuadernos, por ejemplo?”.

“La Justicia muchas veces es una fábrica de olvidos, de impunidad para los poderosos y de garrote para los débiles. Sus fallos carecen de una regla básica: la aceptación social”.

“La Justicia, además, se ha transformado en una fábrica de noticias. Los casos que están bajo la lupa de la prensa avanzan más rápido que aquellos que no tienen el interés del gran público”.

“Oyarbide es un modelo de juez leal a los gobiernos de turno. Ya se fue, pero su modelo quedó. Un pez que nadó en todas las peceras”.

“La Justicia no mide su propia productividad, pero podríamos decir que, en promedio, una causa por corrupción lleva unos 15 años en Argentina”.

“El Lava Jato en Brasil lo investiga un grupo de jueces, fiscales y empleados en una oficina blindada y monitoreada, con seguridad extrema. Nosotros en nuestra fiscalía nos pagamos el wi-fi para trabajar un poco más rápido”.

“¿Cómo se mejora? Mejorando la selección de jueces y fiscales y empleados, capacitando y, entre otras cosas, generando condiciones de premios y castigos. No armando causas internas contra aquellos que se dedican a hacer bien su trabajo”.