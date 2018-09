Los meteorólogos dijeron que el oleaje de Florencia podría cubrir toda la costa de las Carolinas salvo un pequeño tramo con hasta 3,4 metros de agua de mar.

El mar en ascenso se arrastró hacia la casa de dos pisos de Tom Copeland, que vive en una lengua de tierra rodeada de agua en Swansboro.

El agua “está más alta que nunca, y las olas rompen en mi jardín”, dijo Copeland, un fotógrafo independiente de The Associated Press. “Los árboles están sufriendo el viento. Todavía nada golpeó contra la casa, pero sigue soplando”.

En Jacksonville, junto a Camp Lejeune, los bomberos lucharon contra el viento y la lluvia mientras iban de puerta en puerta para sacar a la gente del Triangle Motor Inn después de que la estructura de bloques de hormigón comenzó a derrumbarse y el techo comenzó a colapsar.

El aeropuerto de Wilmington sufrió una ráfaga de viento de 169 km/h, la más grande desde el huracán Helene en 1958, dijo el servicio meteorológico.

Más arriba en la costa, en New Bern, unas 150 personas esperaban ser rescatadas de las inundaciones en el río Neuse, informó WXII-TV. La ciudad dijo que dos equipos de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias estaban trabajando en rescates de aguas rápidas, y que había más en camino.

Lo peor de la furia de la tormenta aún no había llegado en el mediodía del viernes a la costa de Carolina del Sur, donde los encargados de emergencias dijeron que no era demasiado tarde para que la gente se vaya.