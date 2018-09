Boca Unidos festejó un triunfo en la noche de los centrodelanteros

Diego Acevedo

deportes@ellitoral.com.ar

En la noche de los centrodelanteros, Boca Unidos sacó adelante un difícil debut como local y celebró un triunfo de 2 a 1 sobre Crucero del Norte de Misiones en juego de la segunda fecha Zona 4 del Torneo Federal A disputado en el barrio 17 de Agosto.

Desde lo futbolístico el rendimiento del Aurirrojo fue de mayor a menor y en lo estrictamente referido a resultados se encaminó con un cabezazo goleador de Cristian Núñez, sufrió con una similar aparición de Osvaldo Miranda, y se desahogó con otro poderoso frentazo, el del triunfo final, de Julio Cáceres, cuando ya no quedaba mucho recorrido en el reloj.

Lo mejor del dueño de casa se vio durante el primer tiempo cuando le sacó provecho a la buena sociedad conformada entre Fabrizio Palma y Fabio Godoy por el carril derecho de su ataque.

Entre ambos abastecieron a Núñez, quien aguantó para el remate de Godoy que Marcos Argüello retuvo en dos tiempos.

La segunda combinación Palma - Godoy terminó en gol de Núñez a los 18 minutos, tras giro y pase de Fabrizio, centro al segundo palo de Fabio y aparición anotadora del “Negro” con un cabezazo cruzado inatajable.

El grito de Núñez obligó al Colectivero a salir a tomar la iniciativa, buscando emparejar el marcador, aunque no hizo demasiado desde el juego, al menos hasta el entretiempo.

La visita alertó con un par de remates de larga distancia (de Enzo Bruno y Franco Cabrera), que se toparon con la seguridad del arquero Alejandro Medina.

Poco antes del final de la primera parte Núñez tuvo una nueva chance goleadora, cuando Ariel Morales bajó una pelota en área rival, pero el chaqueño no logró a acomodarse para sacar un tiro potente y esto le permitió a Cabrera despejar el balón.

Boca Unidos le cedió el protagonismo al conjunto misionero durante los primeros minutos del segundo tiempo y el Colectivero comenzó a crecer, ya que amplió su repertorio ofensivo y a los remates de larga distancia o envíos cruzados le agregó una mayor profundidad en el juego asociado de ataque.

La visita, que debió sufrir la expulsión de Lucas Oviedo por pisotón a Nicolás Ledesma sin pelota, mejoró con las “3-M” (Osvaldo Miranda, Iván Molinas y Federico Martínez). Precisamente Miranda, tras un centro de Guillermo Sotelo con un cabezazo bajo y al rincón, estampó la igualdad a los 36 minutos.

El panorama se ensombrecía para el Aurirrojo, debido al envión final de la visita, hasta que a los 44 minutos en una jugada combinada entre Gerardo Maciel y Gustavo Mbombaj, apareció Julio Cáceres para atacar el centro del misionero y con un oportunísimo cabezazo pegó un sapucai triunfador.