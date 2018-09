Comienza un Taragüí Rock con variado menú

Empieza hoy una nueva edición del Taragüí Rock, el festival del género más importante de la región que proviene del inicial Corrientes Rock, el cual se había puesto en marcha en septiembre de 2010. En esta ocasión, la grilla viene con una mixtura de bandas nacionales, regionales y locales un poco más equilibrada y que, por eso, genera una sensación extraña: los números centrales son conocidos, pero a la vez producen una enorme expectativa por vivir con ese menú un fin de semana de rock a pleno, de fiesta total. Tal vez sea el mejor gancho de este cartel 2018 en que se conjugan varios y fuertes representantes nacionales con una interesante participación de grupos del NEA.

Tanto, que el “prime time” en el anfiteatro Cocomarola estará protagonizado por Cabezones, Carajo y el cierre -desde la medianoche- con Kapanga. Un buen espectro musical para garantizar rock, dureza y fiesta final.

De esa manera -en eso se hizo hincapié desde la organización del Taragüí- las bandas de esta parte del país tendrán mayor participación. Y bien temprano, desde las 17, en ambas jornadas. Con esa premisa iniciará la programación Bastión, la banda del histórico del heavy vernáculo, el “Negro” Ricardo, quien llegará con su power metal de aires correntinos y espadas al sol. Por si fuera poco, le seguirá Madre Noche, el grupo liderado por Ariel Cañete en guitarra, otro legendario de la movida hard y heavy de Corrientes, quien desde los 90 viene batallando con esta banda a la que se sumó a su hermano Omar, en el bajo.

Tras este potente plato de entrada llegarán El Quinto Poder (Chaco), los ganadores del Pre Taragüí que la vienen remando desde 2008 y ya llevan acumulados cuatro discos, un dvd en vivo y concursos ganados.

A continuación, para las 18.40 está programada la presentación de Rito Nocturno, de Resistencia, una banda que también viene de ser seleccionada en el Pre Taragüí, pero que hace poco quedó envuelta en una polémica con grupos feministas que cuestionaron las letras de determinadas canciones que, sin embargo, no fueron tocadas en dicha preselección.

Después vendrá el turno de las demás ganadoras del Pre Taragüí, los Free Excesses, de Corrientes, y Odio, de Paraguay. En medio, a las 20 aproximadamente y según el programa, subirá al escenario del Cocomarola otra banda referente del hard rock regional: Spiritual, de Resistencia, que está liderada por otro referente de la historia del rock de la zona, “Pepe” Aguirre, el ex guitarra y voz del mítico Arcángel, grupo que abrió caminos en los 90 en el NEA.

Para las 21.40 está previsto que se presenten los nacionales: arranca Cabezones (rock alternativo, formados hace casi 25 años en Santa Fe); a las 22.45 sigue Carajo (el power trío de metal alternativo liderado por Marcelo “Corbata” Corvalán, ex Animal) y ya en la medianoche desembarcará Kapanga (banda de cuarteto, rock y ska formada en Quilmes y encabezada por su cantante, el “Mono” Fabio).

Carne al asador

Para mañana se anuncia la participación de las bandas nacionales Bersuit (a las 21.50) y Ciro y Los Persas en el cierre (desde las 23). Pero la jornada comenzará con Chamigo (a las 17), Río Salvaje (17.40), Jafe (18.20), Mencho (19), Galácteos (19.40), La Chiflada (a las 20.20) y la banda correntina La Murga (a partir de las 21).

Con todos estos ingredientes en el menú 2018 del Taragüí, la mesa estará servida desde muy temprano en el anfiteatro, ideal para arrancar en las gradas a las 17 en cada jornada, junto con el programa, como para expresar el apoyo a las bandas de la zona, que es indispensable para la movida. Y también para llegar con potencia a los platos principales y saborearlos hasta el último decibel. En tiempos de vacas flacas no hay que desaprovechar el buen asado roquero que se servirá hoy y mañana en el Cocomarola. (GAL)