Corrientes debuta en el Regional U17

La selección de basquetbol de Corrientes, categoría U17, bajo la conducción de Gerson Sequeira, comenzará hoy en Posadas su participación en el torneo Regional NEA que otorgará una plaza para el Campeonato Argentino.

El debut de los chicos correntinos está previsto para las 21 en el estadio de Tokio, frente a Misiones. Mañana habrá doble jornada, desde las 9 Corrientes se medirá con Chaco y a las 18 el rival será Formosa.

El plantel correntino, que desde el jueves estuvo entrenando en la capital provincial, quedó conformado con los siguientes jugadores: Gonzalo Cotto y Luis Khouri (Belgrano de Curuzú Cuatiá), Lautaro Dogliotti y Mateo Viana (Comunicaciones de Mercedes), Juan Gerometta, Franco Méndez, Augusto D’Andrea, Guido Sottile y Uriel García (San Martín de Corrientes), Santiago Fiorio, Ignacio Marcó y Fabio Gauto (Regatas Corrientes) y Juan Pablo Gauna (Alvear de Corrientes).

El detalle completo de partidos por el Regional es el siguiente:

Primera fecha (hoy): 19.00 Chaco vs. Formosa y 21.00 Corrientes vs. Chaco.

Segunda fecha (mañana): 9.00 Corrientes vs. Chaco y 11.00 Misiones vs. Formosa.

Tercera fecha (mañana): 18.00 Formosa vs. Corrientes y 20.00 Chaco vs. Misiones.