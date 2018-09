El Municipio planteó su propuesta, pero habrá otra reunión técnica y la Aoem define medidas

No hubo acuerdo en la tercera reunión paritaria. El Municipio oficializó una propuesta pero los delegados de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Aoem) la rechazaron, aunque las negociaciones continúan abiertas. Este lunes se definirán medidas en el gremio y, por el momento, se mantendrán las asambleas informativas en los lugares de trabajo.

Luego de dos encuentros paritarios y reuniones entre los equipos técnicos del área económica y los representantes del gremio, ayer había expectativas entre los municipales de llegar a un acuerdo. Sin embargo, la resolución no fue la esperada. El Ejecutivo dio a conocer su propuesta a la cual calificaron de superadora, pero esta fue rechazada por los delegados y una nutrida base que aguardaban en el patio y en las afueras del palacio municipal, por calle 25 de Mayo.

El Gobierno comunal ofreció adelantar con los haberes de septiembre la última cuota de 4,5 por ciento prevista para octubre. De esta manera, se elevaría un 14,5 por ciento el básico de los trabajadores. Además, el Ejecutivo propuso el pago de un plus por única vez de mil pesos, mejorar de 12.500 a 13 mil pesos el piso garantizado de los municipales y una mejora en salarios familiares a 1.684 pesos y asignaciones por hijo con discapacidad a 5.491 pesos.

Para los beneficiarios del Plan Neike Chamigo se propuso aumentar su ingreso a 6 mil pesos. Desde el Municipio indicaron que el índice inflacionario fue del 26 por ciento desde diciembre pasado y que el mínimo garantizado aumentó en el orden del 32 por ciento.

Sin embargo, las bases rechazaron la oferta por considerarla insuficiente. El mandato de la asamblea era un incremento del 18,5 por ciento. Para el Municipio, según manifestaron, es un número difícil de alcanzar por la situación de las arcas.

La mesa paritaria inició pasadas las 18 de ayer en la Secretaría Privada del Ejecutivo. El secretario de Coordinación, Hugo Calvano, y el secretario de Hacienda, Guillermo Corrales, fueron las caras visibles de la ronda de conversaciones. Por el sindicato estuvieron el secretario general de Aoem, Rodolfo Medina, y el delegado normalizador Juan Feltes.

El encuentro tuvo un ínterin cuando los representantes gremiales dieron a conocer la propuesta a los delegados y a parte de las bases que esperaban afuera, quienes expresaron su descontento. Hubo aplausos, redobles de tambores y quejas porque consideraban que sólo significaría 500 pesos más para el bolsillo.

Un gran porcentaje de empleados municipales percibe el piso garantizado, por lo que una definición en la base de la pirámide será de gran impacto. Quienes están en esta franja, con los descuentos reciben en mano entre 10 mil y 11 mil pesos. Una de las trabajadoras expuso su recibo a este diario con la cifra de 11 mil pesos, a la cual consideraba escasa para los tiempos que corren con un dólar que atiza el costo de vida.

Un grupo de delegados junto con trabajadores interrumpió el tránsito frente al palacio municipal. Los ánimos estaban alejados de la calma. Los municipales habían iniciado la semana con asambleas informativas en los lugares de trabajo. En la mañana de ayer, los inspectores de Tránsito realizaron una asamblea de cuatro horas y, a la tarde, de dos. Los delegados informaron a El Litoral que se sumaron varias áreas, entre ellas Ambiente, Higiene Urbana y Delegaciones. Además, inscribieron una medida de fuerza en la Secretaría de Trabajo de la Nación, que podría activarse a partir del lunes al mediodía.

Con ese preludio, las bases pidieron una contrapropuesta. En principio se esperaba que se labraría un acta de acuerdo, después avanzaron las conversaciones pasadas las 20.30. Al patio comunal también se acercaron dirigentes gremiales de estatales, como Feliciano “Chano” Romero, con la consigna en su espalda de “pan, paz y trabajo”. ATE, Upcn y Sitemco son las organizaciones gremiales que quedaron fuera de las conversaciones paritarias.

“El ofrecimiento fue considerado insuficiente y mezquino”, dijo a El Litoral el secretario gremial de Aoem, Walter Gómez. “La propuesta del salario por hijo y por hijo con discapacidad fue rechazada porque rige la Ley de Enganche, por Ordenanza Nº 1.881”, indicó el gremialista. La estabilidad laboral era otra preocupación de los comunales. “Desde julio me hacen contrato por un mes y ahora no cobré”, dijo un empleado a El Litoral, quien expresó su angustia por las cesantías en las delegaciones.

Luego de varias horas de conversaciones, las partes decidieron pasar a un cuarto intermedio. “La propuesta que recibimos de parte del Ejecutivo fue insuficiente para el petitorio de las bases, por tal motivo en un cuarto intermedio se salió a transmitir a la gente y la gente, por la insuficiencia, manifestó que no se acepta y se continuará con las medidas”, resumió el secretario general de Aoem, Rodolfo Medina.

“Estamos dispuestos a seguir dialogando. Si no tenemos una mejor propuesta vamos a estar conversando mal”, indicó a la salida de las tratativas paritarias. El lunes habrá nuevamente una asamblea en Aoem.

Los trabajadores, por su parte, hicieron una asamblea en la plazoleta Casco pero no se llegó a una resolución. Las reuniones técnicas proseguirán este miércoles para tratar de acercar a las partes.