Eli convoca a la jornada de capacitación “Yo me involucro”

El movimiento de participación ciudadana Encuentro Liberal (ELI) que preside Pedro Cassani, invita a todas las personas interesadas, a una serie de charlas a desarrollarse hoy desde las 8.30.

“Yo me involucro” es el lema de la jornada de capacitación, organizada desde ELI para todos los jóvenes de la provincia, interesados en temáticas como: “ciudadanos protagonistas”, “oratoria y liderazgo”; “herramientas para mejorar la sociedad”; “redes sociales”, entre otros.

La invitación es libre y gratuita y se realizará en el local ubicado en San Lorenzo 1341 (Sociedad Libanesa).

Está organizada por la Juventud ELI, como aporte a una sociedad ávida de más conocimientos y habilidades que permitan mejorar la comunicación entre representantes y representados; incorporando herramientas válidas para “ser protagonistas” en un mundo cambiante y dominado por la tecnología.

En ese aspecto, el presidente de ELI Pedro Cassani, señaló en diversas oportunidades, que “la preparación, las destrezas y/o aptitudes adquiridas no solo perfeccionan el trabajo, sino la vida personal y de la sociedad en su conjunto. Saber es crecer”, afirmó muchas veces.

Entre otros, disertarán la Licenciada en Ciencias Políticas Belén Prosman con el tema “El bunker vs ciudadanos protagonistas. Un nuevo paradigma político”; el Coach Ontológico Marcelo Urreli sobre “Motivación, Oratoria y Liderazgo” y la Licenciada en Psicología Patricia Gersbach con “Herramientas para mejorar la sociedad actual”.

La reflexión y cierre estará a cargo de Cassani.