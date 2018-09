En un año la inflación en el NEA trepó un 32,7 por ciento

La inflación fue una de las más altas en los últimos dos años. El NEA no escapó a esta tendencia que en dicho mes, trepó al 4 por ciento. En términos interanuales, aumentó 32,7 por ciento, impactando fundamentalmente, en el rubro servicios.

Entre agosto de este año y del pasado, el Indice de Precios al Consumidor registró una variación en alza de casi un 33 por ciento en la región. Fue el más bajo en relación con las demás áreas geográficas del país. El promedio nacional interanual fue de 34,4 por ciento.

Los incrementos se observaron mayoritariamente en el rubro servicios, donde trepó 54 por ciento en un año. Esto comprende a costos de vivienda como alquiler y expensas, agua, electricidad, gas, entre otras prestaciones básicas para una familia.

El transporte también disparó la inflación, con un aumento del 48,5 por ciento. En segundo lugar se puede mencionar el ítem comunicación, con un incremento del 43,2 por ciento. En cuarto lugar, alimentos y bebidas no alcohólicas, con un incremento del 33,8 por ciento en un año.

A modo general, es posible establecer que, en un año los servicios registraron en el Nordeste un alza del 36,6 por ciento, mientras que los bienes, 31,5 por ciento.

Los rubros regulados fueron los que mayor incremento registraron, con un aumento interanual del 50,2 por ciento en el Nordeste argentino. En tanto el llamado IPC núcleo, que incluye los bienes que no son estacionales, entre ellos, algunos alimentos, aumentaron 29,6 por ciento. Y en los estacionales, se marcaron incrementos interanuales del 23,6 por ciento, según publicó el jueves el Indec.

Según medios nacionales, la inflación rondaría un 45 por ciento anual, de acuerdo con las proyecciones de consultoras privadas, tras conocerse las cifras de abril.