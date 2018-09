Mesa de diálogo, protesta náutica, festival y denuncia por el dragado del Riachuelo

El dragado del Riachuelo, en las últimas semanas, generó una fuerte controversia entre quienes consideran que su ejecución es importante para intentar reducir el impacto de las inundaciones y quienes sostienen que las obras tienen un elevado impacto en la fauna y flora de la zona. En este contexto, los párrocos de San Cayetano y San Luis están organizando un encuentro para intentar mediar entre ambas partes. Mientras que ayer un ambientalista presentó una denuncia penal contra varios funcionarios y en la jurisdicción de Riachuelo organizan manifestaciones.

“Queremos ser instrumentos para poder llegar a una solución. Creemos que hay que evitar las confrontaciones para así poder sentarnos todos a dialogar, así podremos encontrar una solución para que nuestros hermanos no pierdan todo durante una inundación y que al mismo tiempo se preserven los recursos naturales”, expresó a El Litoral el párroco de San Cayetano, Daniel Danuzo, quien precisamente hoy se reunirá con su par de San Luis, Epifanio Barrios para avanzar con la organización de una mesa interinstitucional.

“El objetivo es que cada uno pueda exponer los fundamentos de por qué debería o no realizarse esa obra. Y en base a eso, plantear también cuáles son las alternativas”, argumentó el sacerdote del Santuario del Patrono del Pan y el Trabajo. En este contexto comentó que “con el padre Barrios queremos realizar el miércoles un encuentro del que participarían autoridades vinculadas a las obras, representantes de la empresa que la está ejecutando, del Parque Provincial San Cayetano y especialistas en medio ambiente”.

También, destacó, estarán invitados los intendentes de ambas comunas y los concejales. “Creemos que entre todos podemos encontrar la solución. No sirve de nada culparse los unos a los otros. Hay que buscar la forma de llegar a un consenso”, remarcó Danuzo.

Presentación

y manifestaciones

En tanto, Emilio Spataro quien integra varias entidades ecologistas realizó una presentación judicial en la Fiscalía Nº 5 contra varios funcionarios provinciales por considerar que incumplieron con sus deberes al permitir la ejecución de las obras de dragado del Riachuelo. La citada denuncia se formalizó el último martes.

Mientras que hoy bajo la consigna “Salvemos el Riachuelo”, un grupo de personas se concentrarán en el Parque Provincial San Cayetano y desde allí remarán hasta el puente carretero de la Ruta Nacional 12.

Y a partir de las 15, en el camping del puente Pexoa se desarrollará un festival en el que actuarán varios grupos musicales.