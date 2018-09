Monseñor: “La iglesia católica estará siempre abierta para recibirlos”

En el marco de la convocatoria a participar de una “Apostasía Colectiva en Corrientes”, el arzobispo monseñor Andrés Stanovnik manifestó: “Estamos dispuestos a responder, conforme a las solicitudes. Además nos gustaría tratarlo, no sólo como un trámite, porque hay personas en el medio sino pastoralmente. Es decir, queremos hablar con cada uno, no solamente recibir un grupo de solicitudes”.

Concretamente, recordó que las puertas del Arzobispado se encuentran abiertas de lunes a viernes, de 9 a 12. “Recuerden que siempre vamos a estar abiertos a recibirlos de vuelta, porque ese es el corazón de la iglesia. Sé que en este momento, anímicamente hay muchas personas que están sentidas. Uno se pregunta por qué, probablemente hubo algo que les quedó en la mente y se convencieron de cosas (que no tienen sustentos con la realidad).

De todas maneras los comprendemos, los vamos a recibir con mucho cariño”, afirmó Stanovnik con un tono de cordialidad.

Además, expresó a quienes tienen el deseo de apostatar: “La iglesia va a estar siempre abierta para recibirlos. Ese es el corazón de la iglesia”.