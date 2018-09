Organizaciones de Derechos Humanos repudian visita de Casero

Organizaciones sociales y de Derechos Humanos repudiaron la visita a la provincia de Alfredo Casero, quien se presentará en el Teatro Oficial Juan de Vera. Estos manifestaron su rechazo por los últimos dichos y expresiones de público conocimiento del artista.

“Dichas expresiones atentan directamente al trabajo sostenido, serio y reconocido de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo en pos de sostener la Memoria vívida del doloroso proceso que atravesamos como pueblo, durante la década del 70, a causa del terrorismo de estado”, expresaron las organizaciones a través de un comunicado.

“Las expresiones de estos personajes evidencian un posicionamiento muy propio de otras épocas, que pretenden poner un manto de sospecha sobre los hechos recientes como los ya saldados por la sociedad”, indicaron. “Estamos convencidos de que, como sociedad, hemos avanzado en consensos que ya no se pueden discutir, el respeto pleno a los Derechos Humanos y la reivindicación de las víctimas de la última dictadura militar, aun cuando cada tanto aparecen vestigios que debemos rechazar, refutar y repudiar”, señalaron.

“La reivindicación de los Derechos Humanos en Argentina, lucha histórica de los organismos, ha sido y es ejemplo en el mundo”, expusieron. “Dichos como: ‘…Le mintieron…’ ‘…¿Viste el ultimo nieto que encontró la Carlotto?…’ ‘…quiero estar seguro de todos los nietos…’ ‘…están haciendo política… y yo no quiero política en Derechos Humanos…’ ‘… no queremos ver fotos por internet y que esa persona cobró… y que esa persona está viva…’ son claramente discursos y formas de pensar que debemos desterrar definitivamente de esta sociedad que se apropió y sostiene los Derechos Humanos como pilar fundamental de desarrollo social en este país”, expresaron.

Además, “este personaje no sólo se burla de la dolorosa historia reciente, sino que además tiene manifestaciones ofensivas hacia trabajadores y sectores sociales que sufren actualmente el ajuste y la miseria provocada por el Gobierno nacional”, indicaron a través de un comunicado.

“Por todo esto, y porque no debemos tolerar manifestaciones que fomenten el odio y el desprecio, nos manifestamos en total desacuerdo y repudiamos la visita a Corrientes del señor Alfredo Casero”, expresaron las organizaciones firmantes, entre ellas, Suteco, Espacio de Memoria RI 9, Hijos, Colectivo de Mujeres Organizadas de Corrientes, La Colectiva Corrientes y Miguel Niella, artista plástico.