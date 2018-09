Persisten las controversias porque los usuarios no pueden usar la tarjeta Sube en una de las líneas que une Riachuelo y Capital

Semanas atrás, más precisamente el pasado 27 de agosto, se generó una fuerte controversia cuando una de las dos líneas de transporte que une Riachuelo con Corrientes, Ersa, dejó de aceptar la tarjeta Sube. Esto derivó en una protesta por parte de los usuarios, quienes luego aceptaron una tregua a fin de que las autoridades comunales realizaran las gestiones necesarias para solucionar la problemática.

En aquella oportunidad, tal como informó este diario, el intendente Martin Jetter se reunió primero con el director de Transporte de la Provincia y luego con el secretario de Movilidad Urbana de la Municipalidad de Corrientes, Jorge Sladek.

Precisamente, tras este último encuentro, el Jefe comunal explicó a El Litoral que “la salida para que ellos puedan reincorporar ese sistema en una de sus líneas es hacer un convenio, como tiene Miramar, para que funcione como una extensión del servicio urbano que brindan en la jurisdicción de Capital y que actualmente llega hasta el barrio Doctor Montaña”.

Tras lo cual aseveró que Sladek “me manifestó que no habrá inconvenientes porque hay predisposición de la empresa. Así que ahora vamos a elaborar un convenio a través del cual se le hará el pedido formal. Una vez que esté firmado, habrá que presentarlo también en la Dirección de Transporte de la Provincia. Sin embargo, esto no se concretó y por ello hasta ayer sólo la línea Miramar funcionaba con Sube. Mientras que para usar el servicio de Ersa, los usuarios tenían que pagar en efectivo.

Ante esta situación, un grupo de vecinos se manifestó frente al edificio municipal de Riachuelo, donde luego fueron atendidos por Jetter.

Según lo manifestado por el intendente a radio Sudamericana, él les explicó todas las gestiones que realizaron desde la Comuna para poder solucionar la falta de Sube en la línea de Ersa. Pero el acuerdo anunciado finalmente no se concretó. En este contexto consideró que ese convenio naufragó porque presuntamente desde la Dirección de Transporte de la Provincia le manifestaron al área de Movilidad Urbana de Corrientes que legalmente no estarían habilitados a adoptar ese tipo de resolución. No obstante, Jetter insistió en la necesidad de que se establezca una excepción.