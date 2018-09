Robinson, por un paso más hacia el campeonato

n Luego de un par de postergaciones, finalmente se jugará esta noche la decimotercera fecha del Torneo Femenino de Primera División de la Liga Correntina de Fútbol.

Incluida la jornada nocturna de hoy, restan tres fechas para la culminación del certamen que tiene como punteras a Robinson (30) y escoltas a las tricampeonas Deportivo Mandiyú (27). A las Colchoneras les quedan 9 puntos por disputar, en tanto que a las Algodoneras sólo 6 unidades en disputa, ya que en la decimoquinta y última jornada quedarán libres.

Entre los juegos destacados de esta noche, Robinson se presentará ante Quilmes (3), que cierran las posiciones y sin triunfos en lo que va del certamen. El partido está programado para las 20 en cancha de Libertad.

Al término de ese cotejo jugarán las escoltas Mandiyú contra Doctor Montaña A (8), que cuenta con un triunfo en 12 fechas.

Además de los tres juegos programados en cancha de Libertad, se disputarán otros dos en el estadio de Lipton.

La grilla completa para hoy es la siguiente:

Cancha de Libertad

19.00 Libertad vs. Villa Raquel.

20.00 Quilmes vs. Robinson.

21.00 Doctor Montaña A vs. Deportivo Mandiyú.

Cancha de Lipton

19.00 Lipton vs. Deportivo Popular.

20.00 Sportivo Corrientes vs. Curupay B.

Libre: Curupay A.

No juegan más

Luego de los incidentes de la fecha pasada en el juego entre Doctor Montaña B y Sacachispas, en el partido disputado en cancha de Lipton, la mesa directiva de la Liga Correntina de Fútbol decidió retirar de la competencia a ambos equipos.

Recordemos que el cotejo fue suspendido por incidentes y falta de garantías a los 17 minutos del segundo tiempo, cuando se desató una gresca generalizada dentro del campo de juego en un partido que tenía al elenco B de Doctor Montaña al frente por un marcador parcial de 1 a 0.

Se resolvió la no programación para lo que resta del torneo de ambos equipos, además de adjudicársele los puntos en juego a sus rivales de las últimas tres fechas.

Esta resolución se tomó de común acuerdo entre todos los representantes de la competencia femenina y la mesa directiva liguista. Queda pendiente aún el fallo del Tribunal de Penas en cuanto al mismo partido.